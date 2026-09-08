Dvije kuće i ogroman plac za 22.000 evra

Za 22.000 evra na prodaju je porodična kuća u naselju Banatsko Višnjevo, na teritoriji opštine Žitište, nedaleko od Zrenjanina.

Nekretnina ima 83 kvadratna metra, dok se nalazi na ogromnom placu površine 2.887 kvadrata.

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Kuća je zidana od cigle i ima visok temelj, dok je krov čvrst i pokriven crijepom. Podovi su urađeni u cementnoj košuljici sa drvenom oblogom, a plafoni su veoma visoki. Prozori su drveni, očuvani i imaju roletne.

Objekat, međutim, zahtijeva adaptaciju.

U kući se nalaze dvije spavaće sobe, kuhinja sa dnevnim boravkom koji je podijeljen na odvojene zone, ostava i kupatilo. U kupatilu su trenutno VC šolja i lavabo, dok postoji mogućnost ugradnje kade ili tuš kabine.

Kako se navodi u oglasu, namještaj i stvari koje se vide na fotografijama ostaju u kući.

Na placu još jedan objekat sa kuhinjom, sobom i kupatilom

Posebna pogodnost ove nekretnine je što se na placu nalazi i dodatni manji objekat, koji ima kuhinju, spavaću sobu i kupatilo sa kadom.

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Prema navodima iz oglasa, ovaj prostor može da posluži kao gostinska kuća ili sauna, prenosi "Blic".

Na imanju se nalaze i pomoćni objekti, među kojima su šupa i kotarka.

Plac ima ukupno 2.887 kvadratnih metara, a nekretnina se vodi na jedinstvenom broju parcele. U oglasu se navodi i mogućnost kupovine od strane stranih državljana.

Mirno naselje, Zrenjanin udaljen oko 30 kilometara

Banatsko Višnjevo je mirno naselje okruženo zelenilom, a u mestu se nalaze osnovni sadržaji poput prodavnica, kafića, ambulante i pošte.

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Škola i vrtić nalaze se u susjednom Kraišniku, udaljenom oko četiri kilometra.

Od Žitišta je nekretnina udaljena oko 18 kilometara, dok je do Zrenjanina potrebno preći približno 30 kilometara.

Cijena kuće sa placem i pomoćnim objektima je 22.000 evra.