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Raspušta se Skupština Srbije: Ovo je konačan datum izbora

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08.09.2026 20:03

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Народна скупштина Србије
Foto: Tanjug/ NS Republike Srbije/ Miloš Miškov

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić raspustiće sutra trenutni saziv Narodne Skupštine, a parlamentarni izbori biće održani 25. oktobra.

Vučić je potvrdio da je primio prijedlog Vlade Srbije o raspuštanju Skupštine.

"Sad bi trebalo da donesem dvije odluke u skladu sa Ustavom i Zakonom o predsedniku. Dakle, to su: prva je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije, druga je odluka o raspisivanju izbora, i saopštiću sve, dakle obje odluke i ukaz i ovu odluku saopštiću sutra tačno u 12:00. Izbori će biti održani u Srbiji 25. oktobra", potvrdio je Vučić.

To znači da će predizborna kampanja u Srbiji trajati 45 dana.

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Aleksandar Vučić

narodna skupština

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