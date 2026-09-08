Raspušta se Skupština Srbije: Ovo je konačan datum izbora

Vučić je potvrdio da je primio prijedlog Vlade Srbije o raspuštanju Skupštine.

"Sad bi trebalo da donesem dvije odluke u skladu sa Ustavom i Zakonom o predsedniku. Dakle, to su: prva je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije, druga je odluka o raspisivanju izbora, i saopštiću sve, dakle obje odluke i ukaz i ovu odluku saopštiću sutra tačno u 12:00. Izbori će biti održani u Srbiji 25. oktobra", potvrdio je Vučić.

To znači da će predizborna kampanja u Srbiji trajati 45 dana.