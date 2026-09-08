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Minić: Idemo u jednu veliku pobjedu

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08.09.2026 21:02

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić, poručio je sa tribine u Drakseniću kod Kozarske Dubice, da rukovodstvo stranke u ovo mjesto dolazi s ponosom, baš kao što, dodaje, dolazi u bilo koje mjesto u Republici Srpskoj.

"Ono što smo najavili, ono što je bilo u ekspozeu, ono što je naša Željka najavila na međunarodnom planu, sve se realizuje. Tako da, vidite da idemo u jednu veliku pobjedu. Ona nije toliko bitna radi samih nas, već radi Republike Srpske, projekata, međunarodnog položaja Republike Srpske. I jednostavno, narod je to prepoznao. Pogotovo u ovim vremenima iza nas kada smo imali sankcije, ekonomske i političke okove. I sada su ovo dva lica Republike Srpske", rekao je Minić.

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Poručio je da nema apsolutno bilo kakvih dilema.

"Izuzetno smo zadovoljni, gdje god dođemo, prepuno je napih ljudi. Ono što čujemo od njih, možemo reći da smo došli svijetla obraza", zaključio je Minić.

(RTRS)

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Savo Minić

SNSD

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