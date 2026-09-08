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Tuga: Preminula 23-godišnja majka dvoje djece

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08.09.2026 21:54

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Земина Шакановић
Foto: Društvene mreže

U Velikoj Kladuši je u utorak, 8. septembra preminula 23-godišnja Zemina Šakanović.

Sahrana će biti obavljena u srijedu, 9. septembra, na lokalnom groblju, a ispraćaj ispred porodične kuće u Rajnovcu planiran u 17 sati.

Od Zemine se oprostili i brojni prijatelji i poznanici, prisjećajući je se emotivnim riječima.

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"Draga moja, ne mogu vjerovati da te više nema. Tvojoj djeci puno snage i sabura da ovu tugu prebrode. Jer niko im nije bio kao ti", navedeno je u jednoj od oproštajnih poruka.

Iza Zemine je ostalo dvoje djece, Melina i Emelin, prenosi "Radiosarajevo".

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Tagovi :

tragedija

Velika Kladuša

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