Tuga: Preminula 23-godišnja majka dvoje djece

Autor:ATV redakcija
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U Velikoj Kladuši je u utorak, 8. septembra preminula 23-godišnja Zemina Šakanović.
Sahrana će biti obavljena u srijedu, 9. septembra, na lokalnom groblju, a ispraćaj ispred porodične kuće u Rajnovcu planiran u 17 sati.
Od Zemine se oprostili i brojni prijatelji i poznanici, prisjećajući je se emotivnim riječima.
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"Draga moja, ne mogu vjerovati da te više nema. Tvojoj djeci puno snage i sabura da ovu tugu prebrode. Jer niko im nije bio kao ti", navedeno je u jednoj od oproštajnih poruka.
Iza Zemine je ostalo dvoje djece, Melina i Emelin, prenosi "Radiosarajevo".
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