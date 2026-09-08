Olimpijakos se oprostio od Kovačevića

Olimpijakos je saopštio da je završio saradnju sa nekadašnjim srpskim reprezentativce, i članom Uprave grčkog velikana Darkom Kovačevićem.

Klub iz Pireja zahvalio se Kovačeviću na svemu što je učinio za Olimpijakos, istakavši da će zauvijek ostati poseban dio porodice kluba.

"Darko je bio i uvijek će biti poseban član naše porodice, pošto je svoje ime povezao sa zlatnim trenucima našeg kluba. Darko, hvala ti za sve", navodi se u saopštenju Olimpijakosa.

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Kovačević je tokom bogate igračke karijere nastupao za brojne klubove uključujući i Crvenu zvezdu, Juventus, Real Sosijedad, Lacio, a posebno je ostao upamćen po periodu u Olimpijakosu, gdje je ostavio dubok trag.

Zanimljivo, Olimpijakos nije otkrio razlog zbog kojeg se rastao sa sportskim direktorom.

Novi-stari šef sportskog sektora pirejskih crveno-bijelih biće Španac Antonio Kordon.