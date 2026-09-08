Vitor Baija za ATV: Murinjo nas natjerao da vjerujemo u nemoguće"

Bivši čuvar mreže Porta, Barselone i reprezentacije Portugala govorio je za ATV, a tom prilikom se dotakao perioda kada je pod vođstvom Žozea Murinja osvojio Ligu šampiona 2004. godine.

"Bilo je nevjerovatno. Natjerao nas je da vjerujemo da je moguće. Kada vođa iskreno vjeruje, igrači takođe vjeruju da je moguće. Kada vidite da je trener dobro pripremljen, da je inteligentan, taktički veoma snažan, komunicira jednostavnim riječima, zna sve igrače, svih 25 pojedinačno, i iz svakog izvlači maksimum...to je bila promjena paradigme o trenerima, takođe. Nije pričao kolektivno, već individualno. Igrači igraju na različitim pozicijama i moraju znati da li rade dobro ili rade pogrešno. Ako pričate generalno, nikad ne znate, morate da pričate pojedinačno. Potom, tu je bio i način kako nam je prestavljao protivnika. Kratko, ali stvari koje smo vidjeli i koje smo analizirali bile su veoma važne, jer nismo bili primorani da gledamo cijeli meč 90 minuta. Gledali smo ofanzivne i defanzivne tranzicije, slobodne udarce, kornere, kretanje. Gledali smo na DVD-u, bili su to počeci, sve u pet minuta. Sva kompilacija naboljih stvari kod protivnika. Znali smo, u tim trenucima sve, samo ne ko je s kim cimer. Znali smo sve detalje, to je analiza koja je u tom periodu ponudila drugi pristup pripremanju protivnika", rekao je Baija.

Po završetku igračke karijere Baija je ostao u fudbalu, a sa dosta uspjeha obavlja funcionerske uloge.

"Čovjek sam iz fudbala, tu sam u UEFA i FIFA, legendama Barselone. Moja obaveza se odnosi na upravljanje klubova, kao direktor ili sportski direktor. Na tržištu sam, tražim nove projekte nakon napuštanja Porta prije godinu dana", kaže Baija.

Jedan od najtrofejnijih igrača svih vremena uporedio je fudbal danas i nekad.

"Dosta je drugačije. Postoje određeni kvaliteti koji moraju da budu prisutni, morate da radite naporno, da budete dostupni za učenje, pazite na ishranu, na sve situacije koje mogu da vas odvedu na drugi nivo. To je što se tiče igrača, a kao menadžeri danas imamo nove podatke, nove tehnologije, analize, više sektora koji pomažu da donesemo prave odluke. Medicinski sektor, sektor za praćenje učinka, sektor za skauting, sektor za praćenje igrača. Dosta je ljudi uključeno, uz liderstvo i jedan pravi put i pravi projekat ka postizanju savršenstva. Tu sam, takođe, da dam mišljenje iz svoje perspektive o ovim promjenama u fudbalu i o tome kako možemo da se prilagodimo novom svijetu", kaže Baija.

Ove godine u fokusu je bilo Svjetsko prvenstvo. Baija ne krije da je razočaran nastupom reprezentacije Portugala.

"Nije bilo onako kako smo očekivali. Očekivali smo mnogo više, jer imamo nevjerovatno talentovanu generaciju. Stvari nisu bile dobre na ovom Mundijalu. Možda su bili umorni, možda sistem i taktika koju je selektor koristio nisu bili najbolji na utakmicama koje smo igrali. Očekivali smo mnogo više. Nije to bilo Svjetsko prvenstvo kakvom smo se nadali", zaključio je Baija.