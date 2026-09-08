Nema više "prošao sam radar pa mogu ubrzati": Novi uređaji snimaju i vozila koja se udaljavaju

Ministarstvo unutrašnjih poslova RH raspisalo je tender za nabavku 40 novih fiksnih radara i 120 kućišta, a novi uređaji neće kontrolisati samo brzinu.

Moći će evidentirati vožnju u nedozvoljenom smjeru i preticanje preko pune linije, a predviđeno je i očitavanje registarskih oznaka vozila iz Bosne i Hercegovine.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 2,725 miliona eura bez PDV-a, a cijeli sistem trebao bi biti raspoređen na najviše 120 lokacija.

Zanimljivo je da će biti znatno više kućišta nego samih radara. Planirano je 120 kućišta i 40 uređaja, što znači da radar neće stalno biti u svakom kućištu.

Tehničari će uređaje premještati s jedne lokacije na drugu, pa vozači praktično neće moći znati nalazi li se u određenom kućištu aktivan radar.

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Novi uređaji biće znatno napredniji od klasičnih radara.

Svaki će moći istovremeno kontrolisati najmanje tri saobraćajne trake, a vozila će evidentirati u oba smjera – kako ona koja se približavaju radaru, tako i ona koja se od njega udaljavaju.

Radari će raditi tokom dana i noći, ali i u uslovima smanjene vidljivosti. Koristiće infracrveno osvjetljenje koje ne bi trebalo zasljepljivati vozače.

Osim prekoračenja brzine, predviđeno je evidentiranje još nekih ozbiljnih saobraćajnih prekršaja, među kojima su preticanje preko pune linije i vožnja u nedozvoljenom smjeru.

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Informacija je posebno zanimljiva velikom broju građana BiH koji automobilima putuju kroz Hrvatsku.

Prema tehničkim zahtjevima tendera, sistem mora biti sposoban očitavati registarske oznake svih država članica Evropske unije, ali i brojnih drugih država.

Među njima je izričito navedena i Bosna i Hercegovina, kao i Srbija, Švicarska, Turska, Ukrajina i Rusija.

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Nakon evidentiranja prekršaja sistem će bilježiti fotografiju, lokaciju, saobraćajnu traku, smjer kretanja i izmjerenu brzinu, a podaci će biti proslijeđeni u informacioni sistem hrvatskog MUP-a.

Posebno je zanimljiv način na koji će radari biti raspoređeni.

Mjesta za postavljanje određivaće hrvatski MUP tokom dvogodišnjeg perioda, a sistem je predviđen za najviše 120 lokacija.

Prema navodima iz tenderske dokumentacije, podaci o lokacijama smatraju se informacijama ograničenog pristupa i biće dostavljeni odabranom dobavljaču.

Uz opremu, dobavljač će morati obučiti najmanje 70 policijskih službenika i 20 tehničkih radnika. Za sistem je predviđena garancija od najmanje 24 mjeseca, dok je rok za dostavljanje ponuda 9. oktobar.

(Crna-hronika)