Ovo cijepa srce: Roda stradala, mužjak ostao sam sa mladuncima - onda se dogodilo nešto nevjerovatno

Ženka rode koja je stradala od žica dalekovoda, ostavila je četiri mala ptića u gnijezdu.

Mužjak rode je ostao sam sa mladuncima. Čuvao ih je danju i noću, ali nije mogao sam prehrani četiri gladna ptića.

A onda je cijelo selo priskočilo u pomoć.

Svakog dana mještani su se penjali do gnijezda noseći ribu, ali i nešto mnogo važnije — brigu i ljubav. Otac roda ih je posmatrao, prihvatio njihovu pomoć i zajedno su uspjeli da održe gnijezdo u životu.

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U priči koja je objavljena na jednoj Instagram stranici navedeno je da se, uz pomoć lokalaca, dogodilo nešto nevjerovatno.

Jedno po jedno, ptići su postajali sve jači. Naučili su da lete iako se nije očekivalo da će preživjeti.

"Danas četiri mlade rode lete nebom — zahvaljujući ocu koji nije želio da odustane i ljudima koji nisu mogli samo da okrenu glavu", navedeno je ispod objave koja je imala mnogo komentara i lajkova.