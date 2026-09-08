Kako danas izgleda kafana iz Žikine dinastije

U okviru serijala "Kafanom po Srbiji", influenser Stefan Milanov ne prestaje da oduševljava svoje pratioce višedecenijskim biserima koje pronalazi u Beogradu i njegovoj okolini.

Ovog puta, posjetio je bistro Nana u novobeogradskom bloku 23, kafanu u kojoj su snimane scene za čuveni film "Idi mi, dođi mi", peti dio Žikine dinastije.

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Da očekivanja umiju da zavaraju, svedoči i činjenica da kafana i danas vrvi od gostiju različitih uzrasta i stepena obrazovanja, prenosi "mondo".

Osim što je zadržala svoj autentični izgled uz minimalne izmjene, pažnju privlači i rečenica zalijepljena na zidu: "Čast svakome, veresija nikome".

Kafana nudi i "jutarnji set" sa dvije različite ponude:

Domaća rakija + rakija po izboru (šljiva votka, vinjak, stomaklija) + kisela voda - 390 dinara

Domaća kafa + gazirani sok (Koka-kola, Fanta, Šveps, Kokta) - 390 dinara.

Pa, što se kaže, ko šta voli - nek' izvoli.