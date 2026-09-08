Održan simpozijum "AI izazovi i prijetnje u sajber zaštiti"

Međunarodni simpozijum „AI izazovi i prijetnje u sajber zaštiti“ okupio je istaknute stručnjake i istaživače iz oblasti vještačke inteligencije i sajber zaštite zemlje, regiona i svijeta.

U prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske razgovarali su o bezbjednosti na internetu i dosadašnjim istaživanjima u oblasti vještačke inteligencije.

Vještačka inteligencija i sajber zaštita primarne su teme međunarodnog simpozijuma. Fokus je stavljen na njihov uticaj na svakodnevni život čovjeka.

"Svjedoci smo toga da postoje mnogi uređaji, i oni koje mi nosimo kao što su smart telefoni, zatim uređaji koji se nalaze svuda oko nas u našem domu ali isto tako i u spoljašnjoj sredini koa što su kamere i senzori koji su postavljeni, ponekad nismo svjensi koliku količinu podataka o nama svi ti uređaji skupljaju a te podatke između vladinih organizacija prikupljaju i obrađuju ponekad i privatnae bezbjedonosne firme. Nismo ni svjesni koliko podataka o nama i našim navikama se sakuplja i šta se onda sa tim podacima radi", kazala je profesor Kim Kvang Rejmond.

U sajber zaštiti nisu dovoljne samo tehničke mjere već mnogo više pažnje treba posvetiti edukaciji i podizanju svijesti - od regulatora i tehničkih stručnjaka do krajnjih korisnika.

"Mi znamo kakve su zloupotrebe sada interneta i onoga što internet nudi. Recimo zloupotreba djece je takva kakvu ne možete da zamislite u ovom trenutku.Zaato vijećemo kako izgledaju ove dvije strane ovog modela koji se zove vještačka inteligencija, vidjećemo kako se sa tim nositi", rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

"Koliko je bitno pratiti tokove razvoja vještačke inteligencije toliko je značajno i razgovarati gdje su granice svega toga", izjavio je ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović.

Održavanje ovog simpozijuma predstavlja važan korak u jačanju međunarodne vidljivosti Univerziteta u Banjoj Luci i njegovom pozicioniranju kao regionalnog centra za razvoj i primjenu AI tehnologija u sajber zaštiti.

"Ovi kontakti i ove veze koje ostvarujemo upravo je način na koji mi pokušavamo bolje da promovišemo svoj rad i pokušavamo da pozicioniramo UNIBL na Ljestvici Univerziteta U Regionu", kazao Je V.D. rektora Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić.

Simpozijum se održava povodom 50 godina uspješnog rada i razvoja Univerziteta u Banjaluci i 30 godina rada Prirodno-matematičkog fakulteta.