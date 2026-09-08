Oštre reakcije iz Srpske na novi potez Konakovića

Imate 48 časova da napustite BiH. Poručio je Elmedin Konaković srpskim diplomatama u Sarajevu vojnom atašeu u Ambasadi Srbije Milanu Dulanoviću i savjetniku predstavnika Bezbjednosno informativne agencije (BIA) Danku Maksimoviću za koje je izdao nalog za protjerivanje.

Pozvao se na Pravilnik o načinu proglašavanja nepoželjne i neprihvatljive osobe. Međutim, da u želji za što većim populizmom Konaković uopšte ne zna šta radi, najbolje svjedoči pisanje pojedinih medija koji navode da Maksimović jos od sredine avgusta ne radi u Ambasadi Srbije. Prijeti i da će BiH napustiti i nekoliko sporazuma, samo iz razloga što ih je potpisala i Srbija.

"Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, vojnog atašea u Ambasadi Srbije i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA-e. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste BiH. Protjerane su iz BiH, u skladu sa ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Poručujem im da se strogo pridržavaju pravila BiH", naveo je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković.

Konaković ne može određivati ni kakva je BiH, a kamoli da nešto diktira Srbiji, oštro je odgovorila Željka Cvijanović. Navodi da njegovi nalozi za bilo šta ne odražavaju stavove BiH, jer Republika Srpska, ne učestvuje u tome. Osim toga, Republika Srpska i Srbija imaju potpisan Sporazum o specijalnim i paralelnim vezama, predviđen Dejtonskim sporazumom, tako da će se saradnja Srpske i Srbije nastaviti odvijati u svim oblastima nesmetano.

"Zatražiću od nadležnih institucija informaciju da li za to postoje razlozi, ili je u Konakovića, iz nemoći, udarilo bjesnilo. Takođe, ministar ne može razrješavati ambasadore BiH u drugim zemljama, već samo Predsjedništvo BiH. Što se tiče najavljenog smanjenja osoblja u ambasadi BiH u Beogradu, to može biti samo na štetu državljana oba entiteta", jasna je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Pozivam političare u Federaciji BIH da ne lažu svoj narod, jasan je premijer Srpske.

"Konaković „protjeruje“ čovjeka koji od sredine avgusta ne radi u BiH. Pozivam političare u FBiH da ne lažu sopstveni narod i ne proizvode krize sa Srbijom da bi sakrili svoju nemoć", istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić.

Elmedin Konaković ovim potezom nije nanio nikakvu štetu Srbiji. Ovo je samo jeftin pokušaj prikupljanja političkih poena u utakmici koju već gubi, istakao je ambasador BiH u Srbiji, Aleksandar Vranješ.

"Što se tiče njegovih prava, on očigledno ne zna pravni okvir, a tako olako iznosi takve stavove. Dakle, kada je riječ o zaposlenicima u Ambasadi, to su državni službenici koji je štiti zakonski okvir koji definiše poziciju državnog službenika u javnoj upravi BiH. On ne može da negira ni njihova rješenja, ne može da im on određuje mandate. Dakle, onog momenta kada su oni se našli u Ambasadi sa rješenjem koje su dobili, oni na osnovu toga imaju određena prava. U slučaju kada bi on, uputio nekakvo rješenje o povratku nekoga i ta osoba da, recimo, podnese žalbu, Odboru za žalbe, kao jednoj višoj istanci koja je u ovom slučaju iznad ministra, oni bi mogli bez ikakvih problema da dokažu da je ministr pokušao njih da politički zloupotrijebi, da ih instrumentalizuje, što politička sfera ne bi smjela instrumentalizuvati državne službenike", rekao je ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.

Elmedin Konaković ovim potezom je zloupotrijebio poziciju ministra inostranih poslova u Savjetu ministara i narušio dobru diplomatsku praksu, ističe Milan Petković.

"Sramno je ponašanje Dine Konakovića koji pokazuje potpunu bahatost, koju je pokazivao i u prethodne četiri godine, da taj čovjek nije ni zaslužio da bude na tako značajnoj funkciji kao što je ministar spoljnih poslova BiH. Ovo će samo produbiti sukobe u BiH, ali će i otvoriti recipročne mjere Srbije. Na taj način ulazimo u sukob sa susjedom koji je BiH višestruko pomogao, od gašenja požara do finansijske pomoći opštinama, ne samo u Srpskoj nego i u FBiH", rekao je član Komisije za spoljne poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Milan Petković.

Konaković može prekinuti jedino odnose FbIH sa Srbijom, dok odnosi Srpske i Srbije ostaju na najvišem nivou, poručuje Radovan Kovačević.

"Ono što je jako bitno, odnosi Srpske i Srbije se neće promijeniti, oni će ostati na najvišem moguće, bratskom, nivou. Sve će ostati u skladu sa Dejtonskim sporazumom, sve u skladu sa Sporazumom o specijalnim i paralelnim vezama Srpske i Srbije", kazao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

Ministar odbrane u Savjetu ministara, Aleksandar Goganović, pozvao Elmedina Konakovića da objavi koje je mjerodavno tijelo BiH dostavilo službeni izvještaj i dokumentaciju protiv vojnog atašea Srbije Milana Dulanovića i šta mu se stavlja na teret.