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Konaković ne zna šta radi: Protjerao bi čovjeka koji uopšte nije u BiH

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08.09.2026 16:59

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Elmedin Konakovic
Foto: ATV

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković donio je danas odluku o proglašenju nepoželjnim vojnog atašea u Ambasadi Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika Bezbjednosno informativne agencije (BIA) Danka Maksimovića, kojima je ostavljen rok od 48 časova da napuste BiH.

Međutim, da u želji za što većim populizmom Konaković uopšte ne zna šta radi najbolje svjedoči pisanje portala "istraga" koji navodi da Maksimović od sredine avgusta ne radi u Ambasadi.

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Konaković bi tako protjerao osobu koja uopšte i nije prisutna u BiH.

Maksimović je još 21. jula organizovao oproštajnu zabavu u Sarajevu.

"Drage moje kolege, nakon pet dugih godina, vrijeme je da se oprostim od ove prelijepe zemlje i mojih prijatelja. Imajte na umu da će se oproštajna zabava održati u utorak, 21. jula u restoranu Akvaijus u Sarajevu, od 18 sati. Naravno, podsjetiću vas još jednom u julu: Ostanite dobro i lijepo", poziv je Maksimovića upućen kolegama još prije više od mjesec dana.

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Nejasno je, navodi "istraga", kako se Konaković nije dovoljno raspitao i utvrdio stvarno stanje u Ambasadi Srbije prije nego je donio odluku.

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Tagovi :

Elmedin Konaković

Srbija

Danko Maksimović

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