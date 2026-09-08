Trišić Babić: Srpska ostaje posvećena konstruktivnom dijalogu i jačanju odnosa sa SAD

Na poziv ambasadora SAD u Izraelu Majka Hakabija, prisustvovali smo prijemu povodom 250 godina Sjedinjenih Američkih Država. Ambasada SAD u Izraelu jedna je od najvažnijih tačaka američke diplomatije u svijetu, a ambasador Hakabi ima posebnu težinu u globalnom diplomatskom poretku SAD, istakla je Ana Trišić vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju.

"Zato ovaj prijem nije samo svečanost. On je prostor na kojem se susreću prijatelji, partneri i oni koji razumiju značaj slobode, suvereniteta i međunarodnog dijaloga. Prisustvo Republike Srpske na takvom mjestu govori o poštovanju, otvorenim vratima i spremnosti da se odnosi sa SAD grade ozbiljno, dostojanstveno i odgovorno", napisala je ona na Iks-u.

Republika Srpska Dodik: Republika Srpska cijeni poštovanje i otvoren dijalog sa SAD

Istakla je da su zahvalni ambasadoru Hakabiju na pozivu.

Na poziv ambasadora SAD u Izraelu Majka Hakabija, prisustvovali smo prijemu povodom 250 godina Sjedinjenih Američkih Država. Ambasada SAD u Izraelu jedna je od najvažnijih tačaka američke diplomatije u svijetu, a ambasador Hakabi ima posebnu težinu u globalnom diplomatskom poretku… pic.twitter.com/Fgx2HvgEnV — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) September 8, 2026

"Republika Srpska ostaje posvećena konstruktivnom dijalogu i jačanju odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama", poručila je ona.