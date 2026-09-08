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Trišić Babić: Srpska ostaje posvećena konstruktivnom dijalogu i jačanju odnosa sa SAD

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08.09.2026 17:45

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Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић, на позив амбасадора САД у Израелу Мајка Хакабија, присуствује у Јерусалиму обиљежавању 250 година Сједињених Америчких Држава
Foto: x.com/anatrisicbabic

Na poziv ambasadora SAD u Izraelu Majka Hakabija, prisustvovali smo prijemu povodom 250 godina Sjedinjenih Američkih Država. Ambasada SAD u Izraelu jedna je od najvažnijih tačaka američke diplomatije u svijetu, a ambasador Hakabi ima posebnu težinu u globalnom diplomatskom poretku SAD, istakla je Ana Trišić vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju.

"Zato ovaj prijem nije samo svečanost. On je prostor na kojem se susreću prijatelji, partneri i oni koji razumiju značaj slobode, suvereniteta i međunarodnog dijaloga. Prisustvo Republike Srpske na takvom mjestu govori o poštovanju, otvorenim vratima i spremnosti da se odnosi sa SAD grade ozbiljno, dostojanstveno i odgovorno", napisala je ona na Iks-u.

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Istakla je da su zahvalni ambasadoru Hakabiju na pozivu.

"Republika Srpska ostaje posvećena konstruktivnom dijalogu i jačanju odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama", poručila je ona.

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Ana Trišić Babić

Amerika

Majkl Hakabi

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