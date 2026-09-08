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Srbija reagovala na Konakovićevu odluku: "Još jedan nekonstruktivan potez"

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08.09.2026 18:46

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Србија реаговала на Конаковићеву одлуку: "Још један неконструктиван потез"
Foto: Pixabay

Ministarstvo inostranih poslova Srbije reagovalo je na odluku ministra inostranih poslova BiH Elmedina Konakovića o protjerivanju dvoje diplomata iz Ambasade Srbije u Sarajevu, ocijenivši je kao "još jedan nekonstruktivan potez" i najavivši da će sagledati moguće posljedice po diplomatske odnose i interese građana dvije zemlje.

Iz Ministarstva su poručili da takva odluka ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima, regionalnoj stabilnosti niti, kako su naveli, prijeko potrebnom smirivanju političkih tenzija.

Sagledaće pravne i političke aspekte

"Republika Srbija neće doprinositi takvoj spirali eskalacije, ali će pažljivo sagledati sve pravne i političke aspekte najavljenih odluka, uključujući pitanje nadležnosti i procedura za njihovo donošenje, kao i njihove moguće posljedice po diplomatske odnose i interese građana Srbije i Bosne i Hercegovine", saopštilo je Ministarstvo inostranih poslova Srbije.

U saopštenju je posebno istaknuto da u Beogradu zabrinjavaju Konakovićevi potezi i način na koji, prema ocjeni Ministarstva, koristi teme iz prošlosti.

Elmedin Konakovic

BiH

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"Posebno zabrinjava što gospodin Konaković u kontinuitetu poseže za eskalacijom i što izuzetno teške i bolne teme iz naše zajedničke prošlosti koristi kao instrument dnevne politike i izborne kampanje. Takva pitanja zahtijevaju odgovornost i ozbiljan dijalog, a ne političku instrumentalizaciju i jednostrane poteze koji dodatno produbljuju pod‌jele", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da Srbija ostaje opredijeljena za mir, stabilnost i dijalog.

"Srbija će postupati odgovorno, odmjereno i u skladu s međunarodnim pravom, ne dozvoljavajući da predizborna retorika bilo kog pojedinca određuje budućnost odnosa dva susjeda", poručili su iz Ministarstva.

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Tagovi :

Srbija

Elmedin Konaković

BiH

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