Oglasio se ministar pravde Srbije o sahrani generala Ratka Mladića

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izjavio je danas da je general Ratko Mladić sahranjen dostojanstveno i uz vojne počasti, kako je porodica odlučila, dodajući da je država osigurala bezbjednost građana na sahrani.

Prema riječima ministra, iako je bilo mnogo ljudi, ispraćaj je prošao dostojanstveno i svi prisutni su pokazali pijetet.

- Juče se nije moglo čuti bilo kakvo vređanje, niti prozivanje bilo koga. Ljudi su stvarno u tišini, disciplinovano ispoštovali hrišćanski običaj ispraćaja pokojnika u miru i dostojanstvu - rekao je Vujić gostujuću u "Uranku" na K1.

On je ponovio da je Mladić ispraćen uz najviše vojne počasti, jer je država poštovala želju porodice o mjestu i vremenu sahrane, i obezbijedila skup kako bi sve prošlo u najboljem redu.

- Naravno da je obaveza države da svaki skup gde dolazi toliki broj ljudi obezbijedi tako da prođe u najboljem redu, da ljudi budu bezbjedni, da se organizuje sve to što je okolo. Ali, cjelokupna organizacija je bila na porodici, jer to i jeste porodični čin - naglasio je Vujić.

Ministar je dodao da je on po funkciji predsjednik Savjeta za saradnju sa tribunalom, čija je obaveza, kada neko premine u zatvorskoj bolnici, isprati i pomogne porodici, kao i da se bavi osjetljivim administrativnim stvarima.

Ljudsko dostojanstvo se mora poštovati

Istakao je da Vlada Srbije nikada nije osporavala pravosnažnu presudu izrečenu Mladiću od strane Haškog tribunala, već da je dok je još general bio živ davala garancije, tražila puštanje iz humanitarnih razloga i poštovanje ljudskog dostojanstva, koje se mora poštovati i kada je nekom uskraćena sloboda.

Govoreći o navodima koji su se pojavili u medijima da je trebalo da bude oduzet čin Mladiću, Vujić je naveo da se član 185. Zakona o vojsci ne odnosi na Mladića, jer se to odnosi na one koji su u trenutku pravnosnažne presude bili u aktivnom vojnom sastavu ili u rezervnom, što general nije bio kada je presuda postala pravosnažna.

Na pitanje da prokomentariše objavu Ursule fon der Lajen na društvenoj mreži "Iks" o sahrani generala Mladića, Vujić je ponovio da niko u Srbiji nije dovodio u pitanje presudu već odnos prema njemu i liječenje, jer se u svim propisima govori o ponašanju prema pritvorenom licu, pravu na adekvatno liječenje i poštovanju njihovog ljudskog dostojanstva.

- Ja bih voleo samo da čujem kao ministar pravde, konkretno gde je to prekršena, recimo, povelja Evropske unije o ljudskim pravima, gde su prekršeni akti Evropske unije, ako govorimo o evropskim vrednostima kada mi nijednog trenutka nismo osporavali presudu, samo insistirali na ljudskom dostojanstvu i insistirali na poštovanju prava građana da izraze svoj pijetet - odgovorio je Vujić na pitanje da li može odnos Srba prema Ratku Mladiću postati prepreka na evropskom putu.

Rezultati obdukcije biće dostavljeni porodici

Osvrćući se na pitanje da je porodica generala zatražila obdukciju sa toksikologijom, on je ukazao da će rezultati biti dostavljeni porodici i njenom pravnom timu i da će oni odlučiti da li će te rezultate učiniti javno dostupnim.

- Onda bi trebalo zajedno sa državom postaviti pitanje adekvatnosti lečenja generala Mladića u Hagu. Mi to moramo da uradimo, ne zato što je u pitanju general Mladić. Država je u obavezi da o svakom svom građaninu brine, bez obzira gde je on preminuo. Mora se naći odgovori na pitanja: da li je došlo do pogrešnog lečenja, da li je primenjen neadekvatan protokol. Otvara se dosta pitanja, i to će sigurno biti jedan dug proces koji nas očekuje. Zato sve činjenice, dokumentaciju, sve to treba dobro spremiti, jer pravo polazi od činjenica da bismo došli do zaključka - naveo je on.

Vujić je rekao da je iznenađen što porodica još uvijek nije dobila medicinsku dokumentaciju o liječenju generala, dodajući da se sudija koji je zadužen za istragu o smrti Mladića, još uvijek nije oglasio.