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Bakljada i posljednji pozdrav Mladiću: "Hercegovci svog zemljaka slave, sa nama si vječno, generale"

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07.09.2026 22:16

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Требињци упутили посљедњи поздрав генералу Ратку Младићу, који је данас сахрањен у Београду, Nа мосту изнад Требишњице уприличена је бакљада, а уз пламен бакљи истакнут је транспарент са поруком
Foto: Trebinje 059/Instagram

Trebinjci su večeras uputili posljednji pozdrav generalu Ratku Mladiću, koji je danas sahranjen u Beogradu.

Na mostu iznad Trebišnjice upriličena je bakljada, a uz plamen baklji istaknut je transparent sa porukom: "Hercegovci svog zemljaka slave, sa nama si vječno, generale".

Istaknuta je i slika generala Mladića na srpskoj zastavi.

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general Ratko Mladić

Ratko Mladić

Trebinje

Hercegovina

Komentari (2)

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