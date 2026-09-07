Bakljada i posljednji pozdrav Mladiću: "Hercegovci svog zemljaka slave, sa nama si vječno, generale"

Autor:ATV redakcija
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Trebinjci su večeras uputili posljednji pozdrav generalu Ratku Mladiću, koji je danas sahranjen u Beogradu.
Na mostu iznad Trebišnjice upriličena je bakljada, a uz plamen baklji istaknut je transparent sa porukom: "Hercegovci svog zemljaka slave, sa nama si vječno, generale".
Istaknuta je i slika generala Mladića na srpskoj zastavi.
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