Bakljada i posljednji pozdrav Mladiću: "Hercegovci svog zemljaka slave, sa nama si vječno, generale"

Trebinjci su večeras uputili posljednji pozdrav generalu Ratku Mladiću, koji je danas sahranjen u Beogradu.

Na mostu iznad Trebišnjice upriličena je bakljada, a uz plamen baklji istaknut je transparent sa porukom: "Hercegovci svog zemljaka slave, sa nama si vječno, generale".

Istaknuta je i slika generala Mladića na srpskoj zastavi.