Na području Prekaja u Drvaru proglašeno stanje prirodne nesreće

Na području mjesne zajednice Prekaja u opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara, usljed kojeg je došlo do ugrožavanja i oštećenja imovine, porodičnih kuća, pomoćnih objekata, poljoprivrednog i šumskog zemljišta.

Odluku o tome danas je donijela načelnik opštine Dušica Runić, saopšteno je iz Opštinske uprave.

Odlukom je naloženo da su svi organi uprave, pravna lica i druge institucije dužni da se stave na raspolaganje Opštinskom štabu civilne zaštite, kao i da se prioritetno angažuju sva raspoloživa vozila za eventualnu evakuaciju ugroženog stanovništva i izmeštanje materijalnih dobara, kao i građevinska mehanizacija.

Vrši se mobilizacija raspoloživih snaga civilne zaštite, a po potrebi i građana, radi pružanja pomoći ugroženom stanovništvu i izvršavanja zadataka zaštite i spašavanja.

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Za sve organe opštine uvodi se neprekidno dežurstvo radi izvršavanja naredbi opštinskog štaba civilne zaštite.

Na sjednici Kriznog štaba opštine Drvar, nakon peticija građana povodom intenzivnih i neprijatnih mirisa koji se osjećaju duže od mjesec dana, usaglašeno je da se zatraži hitno i sveobuhvatno ispitivanje kako bi se utvrdio uzrok i mogući izvor zagađenja.

Planirano je da se od nadležnih institucija zatraže stručna ispitivanja kvaliteta vazduha, analize zemljišta i podzemnih voda, ispitivanje mogućih izvora zagađenja, kao i mjerenje radioaktivnosti, u skladu sa procjenom ovlaštenih stručnih institucija.

(SRNA)