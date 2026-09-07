Šipovljani odali počast generalu Mladiću

U Šipovu je danas kod centralnog spomen-obilježja za 101 borca iz ove lokalne zajednice poginulog u Odbrambeno-otadžbinskom ratu služen pomen i odata počast generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.

Sekretar opštinske Boračke organizacije Anđelko Vranić rekao je da su se brojni građani ove opštine i danas upisivali u knjigu žalosti otvorenu 31. avgusta, prisluživali svijeće i polagali cvijeće pored fotografije generala Mladića.

Region Molitve i svijeće za generala Mladića u manastiru Ostrog

On je naveo da su pomenu prisustvovali borci, opštinsko rukovodstvo zajedno sa načelnikom Milanom Kovačem i građani.

Republika Srpska Sahranjen general Ratko Mladić: Desetine hiljada građana ga ispratilo na vječni počinak

Vranić je rekao da je Boračka organizacija organizovala odlazak na sahranu generala Ratka Mladića u Beograd kojem su se odazvali borci i građani ove lokalne zajednice.

(SRNA)