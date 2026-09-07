Šipovljani odali počast generalu Mladiću

Autor:ATV redakcija
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U Šipovu je danas kod centralnog spomen-obilježja za 101 borca iz ove lokalne zajednice poginulog u Odbrambeno-otadžbinskom ratu služen pomen i odata počast generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.
Sekretar opštinske Boračke organizacije Anđelko Vranić rekao je da su se brojni građani ove opštine i danas upisivali u knjigu žalosti otvorenu 31. avgusta, prisluživali svijeće i polagali cvijeće pored fotografije generala Mladića.
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Molitve i svijeće za generala Mladića u manastiru Ostrog
On je naveo da su pomenu prisustvovali borci, opštinsko rukovodstvo zajedno sa načelnikom Milanom Kovačem i građani.
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Sahranjen general Ratko Mladić: Desetine hiljada građana ga ispratilo na vječni počinak
Vranić je rekao da je Boračka organizacija organizovala odlazak na sahranu generala Ratka Mladića u Beograd kojem su se odazvali borci i građani ove lokalne zajednice.
(SRNA)
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