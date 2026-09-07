Logo

Šipovljani odali počast generalu Mladiću

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.09.2026 15:37

Komentari:

0
У Шипову је данас код централног спомен-обиљежја за 101 борца из ове локалне заједнице погинулог у Одбрамбено-отаџбинском рату служен помен и одата почаст генералу Војске Републике Српске Ратку Младићу.
Foto: SRNA

U Šipovu je danas kod centralnog spomen-obilježja za 101 borca iz ove lokalne zajednice poginulog u Odbrambeno-otadžbinskom ratu služen pomen i odata počast generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.

Sekretar opštinske Boračke organizacije Anđelko Vranić rekao je da su se brojni građani ove opštine i danas upisivali u knjigu žalosti otvorenu 31. avgusta, prisluživali svijeće i polagali cvijeće pored fotografije generala Mladića.

Сахрана генерала Ратка Младића

Region

Molitve i svijeće za generala Mladića u manastiru Ostrog

On je naveo da su pomenu prisustvovali borci, opštinsko rukovodstvo zajedno sa načelnikom Milanom Kovačem i građani.

Сахрана генерала Ратка Младића

Republika Srpska

Sahranjen general Ratko Mladić: Desetine hiljada građana ga ispratilo na vječni počinak

Vranić je rekao da je Boračka organizacija organizovala odlazak na sahranu generala Ratka Mladića u Beograd kojem su se odazvali borci i građani ove lokalne zajednice.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ratko Mladić

general Ratko Mladić

Šipovo

Borci Republike Srpske

Komentari (0)

Više iz rubrike

Пожар код Дрвара

Gradovi i opštine

Helikopter OS BiH se pokvario iznad Drvara, požar na oko 800 metara od kuća

4 h

0
Ватрогасац је припадник Ватрогасног удружења који има за циљ гашење или контролисање ватре и ватрених стихија, као и заштиту и спасавање лица и имовине за време елементарних непогода и природних катастрофа.

Gradovi i opštine

Požar kod Mrkonjić Grada pod kontrolom

7 h

0
Билећа пожар ватра обустављен саобраћај

Gradovi i opštine

Vatrogasci u Bileći nekoliko dana vode bitku s vatrenom stihijom

9 h

0
пожар Турменти ватра гашење

Gradovi i opštine

Ponovo aktivan požar na Turmentima, vatrogasci na terenu

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

59

Novak Đoković objavio vijest koja će oduševiti sve: "Odlučio sam da..."

15

52

Za njih slučajnosti ne postoje: Ovaj znak svuda vidi skrivene poruke

15

46

Ekstremna opasnost u telefonu: Zombi aplikacije kradu novac i identitet

15

37

Šipovljani odali počast generalu Mladiću

15

31

Urušio se sprat zgrade u centru Rima, ljude izvlčili iz ruševina

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima