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Ponovo aktivan požar na Turmentima, vatrogasci na terenu

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06.09.2026 16:59

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пожар Турменти ватра гашење
Foto: Ustupljena fotografija

Požar na području Turmenata ponovo je aktivan. Vatrogasne jedinice su na terenu i preduzimaju aktivnosti na gašenju požara.

Prema trenutnim informacijama nisu ugrožene kuće niti drugi stambeni objekti.

Турменти ватра
Turmenti vatra
Ustupljena fotografija

Aktivna su i požarišta na području Poljica i Trebinjskih brda i trenutno su pod kontrolom - ne prijete imovini.

Ekipe su na terenu, a situacija se kontinuirano prati, potvrdio je Štab za vanredne situacije grada Trebinja.

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Tagovi :

Turmenti požar

vatra

gašenje požara

Vatrogasci

Trebinje

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