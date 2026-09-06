Ponovo aktivan požar na Turmentima, vatrogasci na terenu

Autor:Teodora Bjelogrlić
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Požar na području Turmenata ponovo je aktivan. Vatrogasne jedinice su na terenu i preduzimaju aktivnosti na gašenju požara.
Prema trenutnim informacijama nisu ugrožene kuće niti drugi stambeni objekti.
Aktivna su i požarišta na području Poljica i Trebinjskih brda i trenutno su pod kontrolom - ne prijete imovini.
Ekipe su na terenu, a situacija se kontinuirano prati, potvrdio je Štab za vanredne situacije grada Trebinja.
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