Ponovo aktivan požar na Turmentima, vatrogasci na terenu

Požar na području Turmenata ponovo je aktivan. Vatrogasne jedinice su na terenu i preduzimaju aktivnosti na gašenju požara.

Prema trenutnim informacijama nisu ugrožene kuće niti drugi stambeni objekti.

Turmenti vatra Ustupljena fotografija

Aktivna su i požarišta na području Poljica i Trebinjskih brda i trenutno su pod kontrolom - ne prijete imovini.

Ekipe su na terenu, a situacija se kontinuirano prati, potvrdio je Štab za vanredne situacije grada Trebinja.