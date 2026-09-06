Sanel Arslani pronađen mrtav u ćeliji KPZ-a Tuzla

Prema dostupnim informacijama, Arslani je pronađen u svojoj ćeliji. Na njegovom tijelu nisu uočeni tragovi nasilja, a prema prvim informacijama, smrt nije nastupila usljed povreda nanesenih nasilnim putem.

Tačan uzrok smrti biće poznat nakon obdukcije, koja bi trebalo da bude obavljena sutra.

Istragu o smrti zatvorenika vodi Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, a biće utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do njegove smrti.

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Sanel Arslani bio je poznat policijskim i pravosudnim institucijama zbog ranijih krivičnih djela, ali i više slučajeva bjekstva.

U maju ove godine za njim je organizovana potraga nakon što je, bježeći od policije, automobilom „audi“ udario u ogradu bolnice „Dr fra Mato Nikolić“ u Novoj Biloj. Nakon saobraćajne nezgode napustio je vozilo i pobjegao, a u potragu su bile uključene i jedinice Specijalne policije i dronovi. Tada je postojala sumnja da bi mogao pokušati da pređe na područje Tuzlanskog ili Zeničko-dobojskog kantona.

Arslani se i ranije dovodio u vezu sa krađama vozila i bjekstvima od policije. Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo je optužnicu protiv njega zbog krađe automobila „folksvagen turan“ (Volkswagen Touran) u Mravićima 20. juna 2020. godine. Nakon što je tada pobjegao ukradenim vozilom, zaustavio se kod mjesta Hece i pobjegao u šumu, ali je ubrzo uhapšen.

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Poznat je bio i po slučaju iz 2013. godine, kada je zenička policija pokušala da zaustavi „audi A5“ ukraden na području Srebrenika. Arslani je tada uhapšen nakon policijske potjere, tokom koje je udareno policijsko vozilo iz Busovače.

Još ranije, 2006. godine, nakon bjekstva iz zatvora u Šapcu, uhvaćen je u Tuzli.

U februaru 2003. godine, prema tadašnjim navodima Uprave KPZ-a, Arslani je bio jedan od organizatora desetodnevne pobune u Kazneno-popravnom zavodu Zenica.

Sve okolnosti smrti Sanela Arslanija biće poznate nakon obdukcije i okončanja istrage Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

(Vijesti.ba)