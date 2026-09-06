Pacijent (17) iz Zvornika helikopterom prevezen u Banjaluku na liječenje

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Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uspješno su danas obavili vazdušni medicinski transport 17-godišnjeg pacijenta iz Zvornika u Banjaluku.

Sedamnaestogodišnjak je hitno prevezen na dalje liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske zbog povreda koje je zadobio u saobraćajnoj nezgodi, saopšteno je iz MUP-a, prenosi Srna.

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