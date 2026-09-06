Đorđe Koprena sproveden u Tužilaštvo

Kako je saopšteno iz PU Banjaluka, on je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“.

Hronika Akcija "Dementor": U Banjaluci uhapšen Đorđe Koprena

"Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata na području Banjaluke, kojom prilikom je pronađena i oduzeta zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „marihuanu“ ukupne bruto mase oko 299 grama, bijela praškasta materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „amfetamin“ ukupne bruto mase oko 992 grama, pet tableta zelene boje koje svojim izgledom asociraju na ekstazi, tri digitalne vage, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela", navode iz PU Banjaluka.