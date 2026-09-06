„Gvozno“ – oko 160 grla, goveče i od 8.000 KM

„Gvozno“ danas okuplja osam zadrugara. Jedan od njih je Vladimir Sarić. Stočarstvom se bavi cijelog života. U svom domaćinstvu proizvodi mlijeko, dok se u zadruzi bavi sistemom krava–tele. Kada se pojavila ideja o udruživanju, priča, nije se dvoumio.

„Kao pojedinac, kao poljoprivredni proizvođač, ne može istupati na tržište tako efikasno kao jedna zadruga koja je sačinjena od više zadrugara“, rekao je jedan od zadrugara Kalinovik, Vladimir Sarić.

I to se pokazalo kao pun pogodak. „Gvozno“ je prva organska stočarska farma u Srpskoj i imaju status Organizacije za uzgoj. Sami proizvode žitarice, hranu za goveda. Koriste stajsko đubrivo sa sopstvene farme.

Na Gvoznom polju oko 160 grla je na ispaši od maja do prvog snijega. Tačnije do prvog većeg snijega, jer sa prvim većim snijegom stado se seli u objekte na farmi. 28:55

„ Možda će se neki začuditi kad im kažete da je 7.500 KM do 8.000 KM, a neki vjerujte uopšte ne pitaju za cijenu. Imaju podsticaji, ima podsticaj ministarstva poljoprivrede do 40% preko kapitalnih investicija. Ljudi zovi“, rekao je direktor Zadruge „Gvozno“ sa potpunom odgovornošću Kalinovik, Milan Veletić.

A potražnja je mnogo veća od ponude. Uvijek se traži grlo više. Tako je ovdje od davnina. Prva organizovana stočarska proizvodnja u Kalinoviku datira još iz 19. vijeka. Opština ima ogroman prirodni potencijal, ali sve je manje ljudi koji se bave poljoprivredom.

„ Poljoprivredna proizvodnja, pogotovo ako hoćemo da bude organizovano i kvalitetna, to isključivo mogu i moraju raditi mlađi ljudi i mlađe porodice, koji moraju da ulože i puno sredstava i truda i svega toga“, rekao je zadrugar Vladimir Sarić.

Zadruga „Gvozno“ pokazuje da udruživanje i te kako može donijeti rezultate. Uspješno posluju na oko 254 hektara poljoprivrednog zemljišta. Na farmi, osim inženjera poljoprivrede, rade još dva radnika. I sve stižu.