Načelnik Bileće: „Stanje je alarmantno, situacija sve teža i teža“

Situacija na području Bileće je sve teža kako pada noć, a požar koji danima gori zahvatio je sela Doluše, Korita, Hodžiće i Brestice. Saobraćaj na putu Bileća–Gacko je obustavljen, dok su na terenu sve raspoložive snage.

„Stanje je alarmantno, kako se ulazi u noć, situacija je sve teža i teža. Ja sam u stalnom kontaktu i sa komandirom Vatrogasne jedinice Bileća i sa komandirom civilne zaštite. Čekamo da vidimo šta će se dešavati i kako odvijati. Ujutro ćemo pisati i Oružanim snagama BiH da nam ustupe ljudstvo“, rekao je za ATV Miodrag Parežanin, načelnik opštine Bileća.

Saobraćaj na putu Bileća - Gacko je trenutno obustavljen, a vatra je prešla sa jedne strane puta na drugu, što je potvrdio i načelnik. U ovim trenucima, kako on navodi, teško je reći bilo šta, ujutro će biti poznato više informacija.

„Mještani, Vatrogasnog društva iz Bileće sa svim resursima i sredstvima od onih materijalnih do ljudskih je angažovano. Pomažu i cisterne iz Gacka“, rekao je Parežanin.

Trenutno su požarom zahvaćena sela Doluše, Korita, Hodžići i Brestice.