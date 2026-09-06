Trajna i stabilna Republika Srpska - jasne politike SNSD-a

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Trajna i stabilna Republika Srpska, to su jasne politike SNSD-a i predsjednika Milorada Dodika. Dokazali smo to mnogo puta do sada, dokazaćemo opet u oktobru, poručuju iz SNSD-a.

"Mi u Doboju slijedimo te politike, uvijek smo uz svakog čovjeka, uz svoju Srpsku i ono što možemo danas najaviti jeste ubjedljiva pobjeda Save Minića i Željke Cvijanović", poručuju iz SNSD-a na Iksu. Trajna i stabilna Republika Srpska, to su jasne politike SNSD-a i predsjednika Milorada Dodika.

Dokazali smo to mnogo puta do sada, dokazaćemo opet u oktobru.



Mi u Doboju slijedimo te politike, uvijek smo uz svakog čovjeka, uz svoju Srpsku i ono što možemo danas najaviti… pic.twitter.com/dGa3SL5OwP — SNSD (@SNSDDodik) September 6, 2026

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