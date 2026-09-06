Minić: Doboj - grad ljudi koji rade, grade i ne odustaju

Doboj je grad ljudi koji rade, grade i ne odustaju.

Zato nam je važno da Doboj nastavi da ide naprijed. U njega smo ulagali, ulažemo i u narednom periodu nas čekaju veliki projekti.

Imamo planove i imamo snagu da ih zajedno realizujemo. Za Doboj koji će biti još snažniji,… pic.twitter.com/rUwsWMajXG