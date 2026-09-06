Minić: Doboj - grad ljudi koji rade, grade i ne odustaju

Autor:ATV redakcija
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Doboj je grad ljudi koji rade, grade i ne odustaju, poručuje kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić.
"Zato nam je važno da Doboj nastavi da ide naprijed. U njega smo ulagali, ulažemo i u narednom periodu nas čekaju veliki projekti. Imamo planove i imamo snagu da ih zajedno realizujemo. Za Doboj koji će biti još snažniji, razvijeniji i bolje mjesto za život", poručio je Minić.
Doboj je grad ljudi koji rade, grade i ne odustaju.— Savo Minić (@minic_savo) September 6, 2026
Zato nam je važno da Doboj nastavi da ide naprijed. U njega smo ulagali, ulažemo i u narednom periodu nas čekaju veliki projekti.
Imamo planove i imamo snagu da ih zajedno realizujemo. Za Doboj koji će biti još snažniji,… pic.twitter.com/rUwsWMajXG
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