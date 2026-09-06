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Minić: Doboj - grad ljudi koji rade, grade i ne odustaju

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06.09.2026 20:42

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СНСД трибина Добој
Foto: X/Savo Minić

Doboj je grad ljudi koji rade, grade i ne odustaju, poručuje kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić.

"Zato nam je važno da Doboj nastavi da ide naprijed. U njega smo ulagali, ulažemo i u narednom periodu nas čekaju veliki projekti. Imamo planove i imamo snagu da ih zajedno realizujemo. Za Doboj koji će biti još snažniji, razvijeniji i bolje mjesto za život", poručio je Minić.

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Izbori 2026

SNSD

Doboj

Savo Minić

Kandidatura

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