Teheran najavio novu zonu za pomorski saobraćaj

Autor:ATV redakcija
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Zona ograničenog pomorskog saobraćaja biće proglašena ispred Ormuskog moreuza u narednim danima, izjavio je sekretar iranskog Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Mohsen Rezaei.
Rezaei je rekao da će zona obuhvatati područja u Persijskom zalivu.
On je dodao da su nove mape za plovidbu brodova kroz Ormuski moreuz usaglašene sa Omanom i da će sporazum biti potpisan u narednim danima, prenosi Srna.
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