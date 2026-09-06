Teheran najavio novu zonu za pomorski saobraćaj

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Zona ograničenog pomorskog saobraćaja biće proglašena ispred Ormuskog moreuza u narednim danima, izjavio je sekretar iranskog Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Mohsen Rezaei.

Rezaei je rekao da će zona obuhvatati područja u Persijskom zalivu. On je dodao da su nove mape za plovidbu brodova kroz Ormuski moreuz usaglašene sa Omanom i da će sporazum biti potpisan u narednim danima, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.