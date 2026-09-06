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Teheran najavio novu zonu za pomorski saobraćaj

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06.09.2026 21:16

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Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Zona ograničenog pomorskog saobraćaja biće proglašena ispred Ormuskog moreuza u narednim danima, izjavio je sekretar iranskog Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Mohsen Rezaei.

Rezaei je rekao da će zona obuhvatati područja u Persijskom zalivu.

On je dodao da su nove mape za plovidbu brodova kroz Ormuski moreuz usaglašene sa Omanom i da će sporazum biti potpisan u narednim danima, prenosi Srna.

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Tagovi :

Ormuski moreuz

Pomorski saobraćaj

Teheran

Iran

Amerika

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