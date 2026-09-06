Noćas veliki broj građana Srpske kreće na sahranu generalu Mladiću

Veliki broj boraca iz Republike Srpske krenuće put Beograda, da odaju posljednju poštu svom ratnom komandantu, generalu Ratku Mladiću. Prevoz je organizovala Boračka organizacija Republike Srpske, u saradnji sa vlastima Srpske i Srbije.

Pored porodice i brojnih prijatelja, od generala Ratka Mladića će se oprostiti, u velikom broju i njegovi saborci iz svih krajeva Republike Srpske. Opijelu i sahrani u Beogradu prisustvovaće i demobilisani borci iz Banjaluke.

„Biće tamo na sahrani da odaju dužno poštovanje i počast našem komandantu koji je preuzeo komandu u najtežem trenutku za naš narod na ovim prostorima“, rekao je Vlado Palačković, borac Vojske Republike Srpske.

Zdravko Petrović, borac Vojske Republike Srpske, kaže da je general Mladić bio simbol borbe za slobodu srpskog naroda.

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„Srpski narod je izvukao i izvući će pouku da general Mladić koji je bio i ostao simbol borbe za slobodu srpskog naroda bude vječan u sjećanjima boraca kojima je komandovao i pomogao stvaranju Republike Srpske koja je garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima“, naglasio je Petrović.

U ranim jutarnjim časovima krenuće autobusi iz Prijedora i Novog Grada.

„Tokom dana nam se još javlja građana i naših saboraca koji su voljni da krenu da odaju počast našem generalu Mladiću, velikom čovjeku, velikom komandantu. Čovjeku kojem je i Republika Srpska dužna“, rekao je Ranko Kolar, načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu grada Prijedor.

Veliki odziv i boraca iz Semberije, kao i Podrinja.

„Ujutro u 7 časova odavde kreće punih šest autobusa. Imamo u rezervi i sedmi, jer je ogromno interesovanje. Oko 1.000 vozila sa borcima sa regije, pošto je Beograd blizu, ići će odavde iz Bijeljine“, poručio je Petar Cvijetinović, predsjednik Udruženje veterana‚ "Garda Panteri".

Svetozar Guzina, predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije opštine Višegrad, kaže da svaki vojnik zna ko je bio general Mladić.

„To nam je jedino što nam je ostalo u ovom trenutku, da odamo posljednju poštu našem generalu. Znamo ko je bio general naše vojske, da nije bilo generala, vjerovatno ne bi bilo ni Republike, ali sa generalom mi smo stvorili Republiku i Republika Srpska će ostati vječna“, poručio je Guzina.

Posljednju poštu odaće i generalovi saborci iz Odbrambeno otadžbinskog rata sa juga Srpske.

„Večeras je polazak u 22 časa ispred hotela Leotar gdje ćemo poslije sa našim saborcima iz Bileće, Nevesinja, Gacka, Foče da zajedno krenemo put Srbije“, rekao je Vlado Berak, predsjednik Predsjedništva Gradskog odbora BORS-a Trebinje.

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Sve one koji neće biti u mogućnosti da krenu put Beograda, iz Boračke organizacije Republike Srpske pozivaju da se u vrijeme sahrane okupe u svojim lokalnim hramovima, kod spomen obilježja i zapale svijeće.

„Mi ćemo oko stotinjak autobusa iz dva pravca, odnosno pravca Višegrada i pravca Bijeljine odnosno Rače voditi u Beograd na sahranu generala. Ogroman broj civilnih auta, ogroman broj će ići. Ono što želim da poručim, a veoma je važno, da svi mi koji tamo dolazimo znamo kome idemo na sahranu i da se u skladu sa tim i ponašamo. Da se ponašamo dostojanstveno i da sahrana našeg ratnog komandanta prođe po svim našim običajima i da bude bez ekscesa“, poručio je Milovan Gagić, predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.

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Opijelo će, kako je saopšteno iz SPC, biti služeno u podne u Crkvi svetog Luke na Košutnjaku. Nakon toga povorka će krenuti ka Topčiderskom groblju, gdje će general Ratko Mladić biti sahranjen, prenosi RTRS