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Ovo je motociklista koji je poginuo danas u nesreći kod Bradine

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06.09.2026 21:29

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Потврђен је идентитет мотоциклисте који је данас поподне погинуо на магистралном путу М-17 у мјесту Брадина. Погинуо је Али Дрмала.
Foto: Društvene Mreže

Potvrđen je identitet motocikliste koji je danas popodne poginuo na magistralnom putu M-17 u mjestu Bradina. Poginuo je Ali Drmala.

Nesreća se dogodila oko 14:10 sati, na dijelu magistralnog puta kojim se saobraća prema Sarajevu. Nakon dojave o nesreći, na mjesto događaja upućene su policijske ekipe radi obavljanja uviđaja.

Policija FBiH

Hronika

Teška nesreća kod Bradine: Poginuo motociklista

Istražne radnje trebale bi pokazati kako je došlo do nesreće, kao i utvrditi sve okolnosti koje su prethodile tragediji.

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Tagovi :

Bradina

Saobraćajna nesreća

poginuo motociklista

Sarajevo

Ali Drmala

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