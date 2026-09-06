Ovo je motociklista koji je poginuo danas u nesreći kod Bradine

Potvrđen je identitet motocikliste koji je danas popodne poginuo na magistralnom putu M-17 u mjestu Bradina. Poginuo je Ali Drmala.

Nesreća se dogodila oko 14:10 sati, na dijelu magistralnog puta kojim se saobraća prema Sarajevu. Nakon dojave o nesreći, na mjesto događaja upućene su policijske ekipe radi obavljanja uviđaja.

Hronika Teška nesreća kod Bradine: Poginuo motociklista

Istražne radnje trebale bi pokazati kako je došlo do nesreće, kao i utvrditi sve okolnosti koje su prethodile tragediji.