Ovo je motociklista koji je poginuo danas u nesreći kod Bradine

Autor:ATV redakcija
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Potvrđen je identitet motocikliste koji je danas popodne poginuo na magistralnom putu M-17 u mjestu Bradina. Poginuo je Ali Drmala.
Nesreća se dogodila oko 14:10 sati, na dijelu magistralnog puta kojim se saobraća prema Sarajevu. Nakon dojave o nesreći, na mjesto događaja upućene su policijske ekipe radi obavljanja uviđaja.
Hronika
Teška nesreća kod Bradine: Poginuo motociklista
Istražne radnje trebale bi pokazati kako je došlo do nesreće, kao i utvrditi sve okolnosti koje su prethodile tragediji.
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