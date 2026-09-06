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Teška nesreća kod Bradine: Poginuo motociklista

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06.09.2026 17:09

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Тешка несрећа код Брадине: Погинуо мотоциклиста

Na magistralnom putu M-17, u mjestu Bradina, danas poslijepodne dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo motociklista.

Prema informacijama iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, nesreća se dogodila oko 14:10 sati, na dijelu magistralnog puta kojim se saobraća prema Sarajevu.

Nakon dojave o nesreći, na mjesto događaja upućene su policijske ekipe koje obavljaju uviđaj. Istražne radnje trebale bi pokazati kako je došlo do nesreće, kao i utvrditi sve okolnosti koje su prethodile tragediji.

Zbog uviđaja, saobraćaj se na ovoj dionici odvija usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila. Zbog toga su formirane duže kolone u pravcu Sarajeva.

Više informacija o nesreći biće poznato nakon završetka uviđaja i utvrđivanja svih relevantnih činjenica, prenosi Avaz

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Tagovi :

poginuo motociklista

Saobraćajna nesreća

Bradina

Policija

Sarajevo

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