Teška nesreća kod Bradine: Poginuo motociklista

Autor:ATV redakcija
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Na magistralnom putu M-17, u mjestu Bradina, danas poslijepodne dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo motociklista.
Prema informacijama iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, nesreća se dogodila oko 14:10 sati, na dijelu magistralnog puta kojim se saobraća prema Sarajevu.
Nakon dojave o nesreći, na mjesto događaja upućene su policijske ekipe koje obavljaju uviđaj. Istražne radnje trebale bi pokazati kako je došlo do nesreće, kao i utvrditi sve okolnosti koje su prethodile tragediji.
Zbog uviđaja, saobraćaj se na ovoj dionici odvija usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila. Zbog toga su formirane duže kolone u pravcu Sarajeva.
Više informacija o nesreći biće poznato nakon završetka uviđaja i utvrđivanja svih relevantnih činjenica, prenosi Avaz
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