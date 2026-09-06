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Poruka porodice slama srca: Šaban Šaulić bi danas napunio 75 godina

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06.09.2026 18:07

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Шабан Шаулић рођендан годишњица преминуо пјевач народна музика
Foto: YouTube/printscreen

Na današnji dan, prije tačno 75 godina, u Šapcu je rođena legenda narodne muzike Šaban Šaulić, koji je prije sedam godina stradao u saobraćajnoj nesreći u Njemačkoj.

Bol zbog iznenadnog odlaska slavuja, kako su Šabana često zvali, i dalje ne jenjava – kako među njegovom porodicom, tako i među fanovima koji se na dan njegovog rođenja sa sjetom i tugom prisjećaju pjevača.

Poruka porodice koja topi srca

Članovi porodice oglasili su se na zvaničnom profilu tragično nastradalog kralja narodne muzike i poslali dirljivu poruku:

"Danas bismo zajedno slavili tvoj 75. jubilarni rođendan... Iako nisi sa nama, svakog dana si u našim mislima, srcima i svakoj uspomeni. Volimo te! Srećan rođendan", poručili su Šaulići putem zvaničnog profila na društvenim mrežama, u objavi sastavljenoj od niza porodičnih fotografija.

Na Šabanovom grobu u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu stoje bijele i plave ruže, a čitava grobnica prekrivena je svježim cvijećem.

Gordana Šaulić: "Najljepše je bilo poslije tri ujutru kada on zapjeva"

Supruga tragično nastradalog pjevača, Gordana Šaulić, otkrila je jednom prilikom kako su ona i pokojni pevač proslavljali sve njegove rođendane:

"Počelo bi sa jutarnjom kafom, tu bi bili prijatelji, kumovi, krenulo bi već u pet popodne, pa do ujutru. Svi njegovi rođendani imali su čar, znao je da bude dobar domaćin. Proslavili smo 45 godina našeg braka i toliko rođendana zajedno. Mislim da je svima uvijek bilo lijepo, a najljepše je bilo poslije tri ujutru kada on zapeva", ispričala je svojevremeno Gordana.

(Aloonline)

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Tagovi :

Šaban Šaulić

rođendan

smrt

Pjevač

porodica

Saobraćajna nesreća

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