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Poznati turski glumac pronađen mrtav: Glumio u seriji "Ezel"

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06.09.2026 08:37

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Познати турски глумац пронађен мртав: Глумио у серији "Езел"
Foto: Instagram

Poznati turski glumac Serhat Mustafa Kilić pronađen je mrtav u svom domu u istanbulskoj četvrti Kagithane. Imao je 51 godinu.

Kilić, kojeg publika pamti po brojnim ulogama u popularnim turskim serijama i filmovima, pronađen je bez znakova života nakon što se nekoliko dana nije javljao bliskim osobama.

Prema informacijama turskih medija, njegova djevojka došla je u njegov stan u naselju Nurtepe nakon što od četvrtka nije mogla stupiti u kontakt s njim. Kada nije odgovarao na pozive i kucanje na vrata, ušla je u stan i pronašla glumca kako nepomično leži u dnevnom boravku.

Na mjesto događaja ubrzo su stigle ekipe hitne pomoći i policija, a ljekari su mogli samo potvrditi njegovu smrt.

Policija je pokrenula istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti. Tokom prvog pregleda na tijelu su, prema pojedinim turskim medijima, uočene modrice na području oko očiju, kao i na rukama i nogama.

Ipak, nema zvanične potvrde da su povrede povezane sa smrću. Tačan uzrok biće poznat nakon obdukcije i forenzičkih analiza, prenosi Kliks.

Serhat Mustafa Kilić rođen je 8. jula 1975. godine u Ankari. Završio je studije pozorišta na Univerzitetu Bilkent, a tokom karijere ostvario je brojne uloge na televiziji, filmu i u pozorištu.

Široj publici poznat je po serijama poput „Ezel“, „Seksenler“, „Soz“ i „Kuruluš: Osman“, dok je glumio i u filmovima „Veda“, „Kiš Ujkusu“, „Nokta“ i „Mavzer“.

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Tagovi :

Serhat Mustafa Kilić

Turska

glumac

Serija Ezel

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