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Drama u Njemačkoj, policija u velikoj potjeri širom zemlje: Nađeno još bombi na trafostanicama

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06.09.2026 09:22

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Драма у Њемачкој, полиција у великој потјери широм земље: Нађено још бомби на трафостаницама
Foto: Tanjug / AP / Armin Weigel

Policija njemačke pokrajine Saksonije pronašla je 12 kućno izrađenih eksplozivnih naprava na dalekovodima, spriječivši pokušaj napada na elektroenergetsku mrežu u okruzima Baucen i Gerlic.

Eksplozivne naprave deaktivirane su na dvije trafostanice, kako su u subotu saopštili policijska uprava Gerlica i javno tužilaštvo u Drezdenu.

Iz predostrožnosti se nastavlja pretraga elektroenergetske infrastrukture, prenio je sinoć radio Dojčlandfunk.

Vlasti Saksonije navode da istražuju moguću vezu sa sličnim slučajevima otkrivanja eksplozivnih naprava u Brandenburgu i Sjevernoj Rajni-Vestfaliji.

Traga se za osumnjičenim koji je preuzeo odgovornost za ove napade na sistem snabdijevanja električnom energijom, a istražitelji su pronašli eksploziv u stanu tog četrdesetosmogodišnjaka.

U pismu u kojem preuzima odgovornost, osumnjičeni se navodno izjasnio protiv proizvodnje električne energije iz fosilnih goriva.

U međuvremenu, policija u Erfurtu, glavnom gradu Tiringije, saopštila je da je na jednom polju pronađena sumnjiva eksplozivna naprava kućne izrade.

Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint govorio je u tom kontekstu o klimatskom terorizmu, dok je ministar Sjeverne Rajne-Vestfalije, Rojl, takođe osudio napade.

– Svako ko ugrožava snabdijevanje bolnica strujom ne štiti klimu, već ugrožava živote – izjavio je ovaj političar iz redova CDU.

Nepoznate osobe su u utorak ujutro pomoću improvizovanih letećih naprava, nalik raketama za vatromet, usmjeravale provodljivi materijal prema dalekovodima visokog napona i izazvale prekide u snabdijevanju strujom, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Njemačka

Bomba

trafostanica

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