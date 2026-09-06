Drama u Njemačkoj, policija u velikoj potjeri širom zemlje: Nađeno još bombi na trafostanicama

Autor:ATV redakcija
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Policija njemačke pokrajine Saksonije pronašla je 12 kućno izrađenih eksplozivnih naprava na dalekovodima, spriječivši pokušaj napada na elektroenergetsku mrežu u okruzima Baucen i Gerlic.
Eksplozivne naprave deaktivirane su na dvije trafostanice, kako su u subotu saopštili policijska uprava Gerlica i javno tužilaštvo u Drezdenu.
Iz predostrožnosti se nastavlja pretraga elektroenergetske infrastrukture, prenio je sinoć radio Dojčlandfunk.
Vlasti Saksonije navode da istražuju moguću vezu sa sličnim slučajevima otkrivanja eksplozivnih naprava u Brandenburgu i Sjevernoj Rajni-Vestfaliji.
Traga se za osumnjičenim koji je preuzeo odgovornost za ove napade na sistem snabdijevanja električnom energijom, a istražitelji su pronašli eksploziv u stanu tog četrdesetosmogodišnjaka.
U pismu u kojem preuzima odgovornost, osumnjičeni se navodno izjasnio protiv proizvodnje električne energije iz fosilnih goriva.
U međuvremenu, policija u Erfurtu, glavnom gradu Tiringije, saopštila je da je na jednom polju pronađena sumnjiva eksplozivna naprava kućne izrade.
Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint govorio je u tom kontekstu o klimatskom terorizmu, dok je ministar Sjeverne Rajne-Vestfalije, Rojl, takođe osudio napade.
– Svako ko ugrožava snabdijevanje bolnica strujom ne štiti klimu, već ugrožava živote – izjavio je ovaj političar iz redova CDU.
Nepoznate osobe su u utorak ujutro pomoću improvizovanih letećih naprava, nalik raketama za vatromet, usmjeravale provodljivi materijal prema dalekovodima visokog napona i izazvale prekide u snabdijevanju strujom, prenosi Tanjug.
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