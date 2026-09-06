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Teška noć za banjalučke vatrogasce: Dva velika požara buktala do jutra

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06.09.2026 10:00

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Пожар у Бањалуци
Foto: Facebook/Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Banjalučki vatrogasci su tokom čitave noći gasili šumu u Gornjoj Piskavici u zaseoku Kovačevići. Kako navode iz Vatrogasne brigade na požarište su stigli u 21:50.

Intervencija je okončana tek u ranim jutarnjim časovima. U 6 časova i 35 minuta. U gašenju požara učestvovalo je 6 vatrogasaca sa 3 vozila.

Gorjelo je tokom noći i na Manjači. Planuli su šuma i nisko rastinje.

"Požar je ugašen tek u 04.05 časova. Teren je bio jako nepristupačan što je otežavalo gašenje vatre", kažu u Profesionalnoj teritorijalno vatrogasno-spasilačkoj jedinici Grada Banja Luka.

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Pored ova dva velika požara, u toku protekla 24 časa gorjela je šuma u Prijakovcima, vatrogasci su gasili šumu i Potkozarju, gorjeli su drveni pragovi na željezničkoj pruzi Banjaluka – Prijedor i nisko rastinje i trava u Bistrici, Šargovačkoj i Drugoj kuljanskoj ulici. Banjalučki vatrogasci posebnu zahvalnost izražavaju mještanima u Prijakovcima koji su se dobrovoljno pridružili vatrogascima, kako bi im pomogli pri gašenju vatre.

Pored šume, vatrogasci su u protekla 24 časa gasili i jednu kuću u Jagarama, stan na Starčevici i zapaljeni automobil u Zelenom viru.

Iz banjalučke Vatrogasne brigade još jednom apeluju na naše sugrađane da se maksimalno uzdrže od paljenja vatre na otvorenom prostoru, jer to može imati nesagledive posljedice.

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Tagovi :

požar

Banja Luka

Vatrogasci

gašenje požara

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