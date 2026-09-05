Veliki požar iznad Sarajeva: Vatrogasci na terenu, dim prekrio grad

Autor:ATV redakcija
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Veliki požar izbio je u gornjem dijelu kanjona reke Bijele, lijeve pritoke Željeznice, kao i na ivicama okolnog platoa na području opštine Trnovo, objavilo je Udruženje "Eko akcija" na svojoj Fejsbuk stranici.
Kako su naveli, dim je stigao i do Sarajeva.
"Izmjereno je pojačano zagađenje vazduha na mjernim stanicama u zapadnom dijelu grada", naveli su iz Eko akcije.
U Profesionalnoj vatrogasnoj brigadi Kantona Sarajevo potvrdili su za Klix da je danas ponovo aktiviran požar u selu Ostojići na Bjelašnici.
"Požar je bio juče i ugašen je, ali danas se ponovo aktivirao. Jedan dio terena je miniran i nepristupačan, dok se jedan dio drži pod kontrolom i ne preti opasnost kućama", rekli su vatrogasci.
Vatrogascima u gašenju požara pomažu i radnici šumarstva.
"Na terenu su tri ekipe vatrogasaca. Gori i u tom dijelu kanjona rijeke Bijele i zbog svega se stvara ovaj dim iznad Sarajeva", objasnili su vatrogasci.
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