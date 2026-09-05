Logo

Veliki požar iznad Sarajeva: Vatrogasci na terenu, dim prekrio grad

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.09.2026 19:22

Komentari:

0
Пожар Сарајево
Foto: Facebook/Eko Akcija

Veliki požar izbio je u gornjem dijelu kanjona reke Bijele, lijeve pritoke Željeznice, kao i na ivicama okolnog platoa na području opštine Trnovo, objavilo je Udruženje "Eko akcija" na svojoj Fejsbuk stranici.

Kako su naveli, dim je stigao i do Sarajeva.

Povećano zagađenje vazduha

"Izmjereno je pojačano zagađenje vazduha na mjernim stanicama u zapadnom dijelu grada", naveli su iz Eko akcije.

U Profesionalnoj vatrogasnoj brigadi Kantona Sarajevo potvrdili su za Klix da je danas ponovo aktiviran požar u selu Ostojići na Bjelašnici.

"Požar je bio juče i ugašen je, ali danas se ponovo aktivirao. Jedan dio terena je miniran i nepristupačan, dok se jedan dio drži pod kontrolom i ne preti opasnost kućama", rekli su vatrogasci.

Gori u kanjonu rijeke Bijele

Vatrogascima u gašenju požara pomažu i radnici šumarstva.

"Na terenu su tri ekipe vatrogasaca. Gori i u tom dijelu kanjona rijeke Bijele i zbog svega se stvara ovaj dim iznad Sarajeva", objasnili su vatrogasci.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

Sarajevo

Trnovo

vatrogasac

Komentari (0)

Pročitajte više

Возило Хитне помоћи.

Svijet

Slavlje se pretvorilo u tragediju: Izbio požar na svadbi u Kongu, poginule 22 osobe!

2 h

0
Пожар између Пријаковаца и Рамића: Ватра пријети првим кућама

Banja Luka

Lokalizovan požar kod Banjaluke: Vatra se primicala porodičnim kućama

3 h

0
пожар ватра ватрогасци гори гашење ватрена стихија

BiH

Požar kod Kupresa širi se prema Tomislavgradu i Rami

5 h

0
Херцеговина и данас гори: Активно неколико већих пожара

Gradovi i opštine

Hercegovina i danas gori: Aktivno nekoliko većih požara

6 h

0

Više iz rubrike

МУП РС полиција лого возило

Gradovi i opštine

Teška saobraćajna nesreća: Obustavljen saobraćaj na putu Bijeljina-Ugljevik

3 h

0
Херцеговина и данас гори: Активно неколико већих пожара

Gradovi i opštine

Hercegovina i danas gori: Aktivno nekoliko većih požara

6 h

0
У Мркоњић Граду данас се одржава Први међународни џудо-меморијал "Ружица Кокеза", који је окупио 15 клубова и 20 пријављених тимова из Републике Српске и Србије.

Gradovi i opštine

Prvi Međunarodni džudo-memorijal "Ružica Kokeza"

6 h

0
У Калиновику служен парастос погинулим припадницима Прве гардијске моторизоване бригаде

Gradovi i opštine

U Kalinoviku služen parastos poginulim pripadnicima Prve gardijske motorizovane brigade

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

53

Putin najavio težak razgovor sa Vitkofom i Kušnerom

19

49

"Dineco" obilježava 20 godina rada, namještaj za trebinjsku Hitnu pomoć

19

49

Koliko kalorija ima grožđe?

19

30

Preventivni kardiološki pregledi za žene održani u Čelincu

19

27

Srpska odlukom o finansiranju senzora za mjerenje šećera olakšala odrastanje djece

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima