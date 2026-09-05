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"Dineco" obilježava 20 godina rada, namještaj za trebinjsku Hitnu pomoć

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05.09.2026 19:49

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"Dineco" обиљежава 20 година рада, намјештај за требињску Хитну помоћ
Foto: ATV

Kompanija „Dineco“ iz Trebinja, koja se bavi proizvodnjom namještaja, obilježava 20 godina postojanja.

Tim povodom, vlasnik i osnivač kompanije Duško Pantović rekao je da će ova kompanija obezbijediti potpuno nove uslove za trebinjsku Hitnu pomoć, čime će biti unaprijeđeni uslovi za rad zaposlenih i pružanje zdravstvenih usluga građanima.

„Trebinje je grad kojem pripadam. Dineco će kompletnu službu Hitne pomoći opremiti novim namještajem, ali i novom medicinskom opremom. Vrijednost je oko 120.000 maraka. Po uzoru na novu trebinjsku bolnicu. To je naš poklon gradu“, kazao je Pantović.

Iz kompanije poručuju da će jubilej biti prilika da se, osim uspješnog poslovanja, istakne i značaj podrške lokalnoj zajednici.

Ove dvije kompanije zapošljavaju više od 1.500 radnika.

„Dineco je počeo iz male radionice, ali smo imali velike ciljeve i volju i zato smo uspjeli“, kaže Pantović.

Večeras je u trebinjskom Gradu Sunca obilježeno dvadeset godina poslovanja kompanije „Dineco “ iz Trebinja i deset godina kompanije „X Ekspres“.

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Tagovi :

Trebinje

Hitna pomoć

Kompanija Dineko

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