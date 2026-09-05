Hercegovina i danas gori: Aktivno nekoliko većih požara

Nekoliko većih požara i danas hara Hercegovinom. Vatrogasci i mještani su na terenu i bore se da vatra ne ugrozi sela i objekte.

Najteže stanje je na području opštine Nevesinje, tamošnji vatrogasci kažu da dejstvuju oko sela Udrežanj i Biograd.

„Problem je što je ogromna požar i stalno vatra napada na sela“, kažu vatrogasci.

Požar aktivan 30 dana

Jedan požar kod Nevesinja tačnije na planini Crvanj aktivan je punih 30 dana.

Komandir gatačkih vatrogasaca Žarko Rudović za ATV kaže da da se već danima gasi vatra oko sela Gornji Kazanci. To je požar koji je još uvijek na strani Crne Gore ali su ugrožene kuće ljudi koji gravitiraju Gacku. Izgorjele su dvije kiće, jedna je planula sinoć.

„ Tri četiri dana i noći smo neprekidno u Kazancima. U proteklih desetak dana izgorjele su dvije kuće. Jedna je izgorjela protekle noći.“, kaže za ATV Rudović i apeluje na stanovništvo da ne pale kontra vatre bez nadzora vatrogasaca.

Prvi čovjek bilećkih vatrogasaca Radoslav Radmilović zahvalan je mještanima sela Hodžići i okolnih sela koji su noćas pomogli u gašenju vatre a čija požarna linija je kaže bila ogromna. Radmilović zahvalan i pripadnicima bilećke Civilne zaštite-

„Požar je i dalje aktivan, ne prijeti objektima otišao je u planinmu Baba. On će nam se vratiti sigurno za dva tri dana i ugroziti selo Doluše i Zagraca kod Gacka. Za sada je stabilno ali noćas smo cijelu njoć bili na terenu. Moram napomenuti da su se mještani angažovali i zahvaljujući njima smo uspjelči spasiti sela na ogromnom prostoru. Da nije bilo mještana ko zna šta bi bilo jer oni dobro znaju teren. Bila nam je i Civilna zaštita Bileća“, kaže Radmilović.

Aktivnih požara ima i na području Trebinja

„Na području Trebinjskih brda, u rejonu Podstraševice, tokom noći nije bilo većih problema- iako je aktivna požarna linija, ljudska imovina nije ugrožena, a stanje se prati na terenu. Mirno je i na području Mumala. Stabilna situacija je i na požarištima u Poljicama i Grabovici.Nadležne službe su i dalje na terenu i kontinuirano prate stanje na svim požarištima“,. Kažu iz Štaba za vanredne situacije Grada Trebinja.