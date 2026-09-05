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Srbija poražena od domaćina: Rusi ipak, prejaki

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05.09.2026 14:40

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Србија поражена од домаћина: Руси ипак, прејаки
Foto: Ustupljena fotografija

Reprezentacija Srbije poražena je u drugoj utakmici na Međunarodnom turniru u košarci u kolicima u Moskvi, i to od odgovarajuće selekcije Rusije sa 93:37 (20:11,31:10,13:11,29:5).

Domaći su bili ipak, prejaki za "orlove", a do trijumfa predvodili su ih Dimitri Sitnikov sa 23 i Aleksandar Gromkov sa 21 ubačenim poenom. Vlado Švraka je sa 17 postignutih poena bio najefikasniji u poraženom sastavu, dok je 10 poena dao Filip Jovanović.

Nešto kasnije, tačnije u 15 časova, reprezentaciju Srbije očekuje okršaj sa Bjelorusijom koja je u prvoj utakmici današnjeg programa poražena od Jermenije 44:37. Ovaj duel vjerovatno će preskočiti Vlado Švraka koji je zadobio povredu mišića u susretu sa Rusijom.

Slobodne trenutke igrači Srbije iskoristili su za obilazak Moskve gdje su mogli da se uvjere u sve ljepote glavnog grada Rusije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tag :

Košarkaška reprezentacija Srbije

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