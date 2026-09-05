Užas na aeromitingu u Grčkoj: Srušio se borbeni avion, spasioci tragaju za pilotima

Autor:ATV redakcija
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Teška avionska nesreća dogodila se u subotu, 5. septembra 2026. godine, tokom planiranih letačkih prikaza u vazduhoplovnoj bazi Tanagra.
Borbeni avion F-4 Fantom II Grčkog ratnog vazduhoplovstva pao je na lokaciju van aerodroma, u trenutku dok je izvodio pokazne manevre u okviru popularnog mitinga.
#Athens: An F-4 Phantom fighter jet crashes at Tanagra air base in Greece#Crash #Greece pic.twitter.com/EoEG5EmMOF— Asian Strategic Times (@AST_HQ) September 5, 2026
Za sada nema zvaničnih informacija o zdravstvenom stanju dvojice pilota, ali je potvrđeno da nisu stigli da iskoriste sistem za automatsko izbacivanje i nadležne službe pokušavaju da ih pronađu.
Na lice mjesta odmah su upućene vatrogasne jedinice i hitna pomoć.
Manifestacija Atina Flajing Vik 2026, koja predstavlja najveći aeromiting u Jugoistočnoj Evropi, počela je sa potpunim uspjehom ranije istog dana, privukavši hiljade gledalaca.
Učešće legendarnih aviona Fantom F-4 na ovogodišnjem događaju imalo je poseban značaj, jer je bilo planirano da to bude jedno od njihovih posljednjih javnih pojavljivanja prije konačnog povlačenja iz aktivne službe, prenosi Telegraf.
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