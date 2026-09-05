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Užas na aeromitingu u Grčkoj: Srušio se borbeni avion, spasioci tragaju za pilotima

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05.09.2026 15:27

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Ужас на аеромитингу у Грчкој: Срушио се борбени авион, спасиоци трагају за пилотима
Foto: ERT

Teška avionska nesreća dogodila se u subotu, 5. septembra 2026. godine, tokom planiranih letačkih prikaza u vazduhoplovnoj bazi Tanagra.

Borbeni avion F-4 Fantom II Grčkog ratnog vazduhoplovstva pao je na lokaciju van aerodroma, u trenutku dok je izvodio pokazne manevre u okviru popularnog mitinga.

Za sada nema zvaničnih informacija o zdravstvenom stanju dvojice pilota, ali je potvrđeno da nisu stigli da iskoriste sistem za automatsko izbacivanje i nadležne službe pokušavaju da ih pronađu.

Na lice mjesta odmah su upućene vatrogasne jedinice i hitna pomoć.

Manifestacija Atina Flajing Vik 2026, koja predstavlja najveći aeromiting u Jugoistočnoj Evropi, počela je sa potpunim uspjehom ranije istog dana, privukavši hiljade gledalaca.

Učešće legendarnih aviona Fantom F-4 na ovogodišnjem događaju imalo je poseban značaj, jer je bilo planirano da to bude jedno od njihovih posljednjih javnih pojavljivanja prije konačnog povlačenja iz aktivne službe, prenosi Telegraf.

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Tagovi :

Atina

pao avion

Grčka

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