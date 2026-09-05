Objavljeno 1,4 miliona tajnih dokumenata Berlina

Hakeri su na mračnoj mreži (dark web) objavili 5,8 terabajta ukradenih podataka berlinske administracije, uključujući lozinke i planove za vanredne situacije. Njemačka Savezna kancelarija za bezbjednost informacionih tehnologija (BSI) upozorila je na rizike koje takvo curenje podataka nosi.

Nakon što su sajber kriminalci objavili podatke berlinske administracije, BSI je upozorio na povećan nivo prijetnje.

„BSI izričito upozorava da objavljivanje ukradenih podataka može predstavljati različite rizike za pogođene osobe, a na kraju i za društvo u cjelini“, izjavio je portparol te institucije.

Posebno u političkoj sferi, uoči izbora, postoji opasnost od takozvanih operacija „hakovanja i objavljivanja“ (hack-and-leak). U takvim operacijama ukradeni dokumenti, imejlovi ili drugi materijali objavljuju se u trenutku koji odgovara napadaču, a njihov sadržaj može biti predstavljen u pogrešnom kontekstu.

U Berlinu će 20. septembra biti održani izbori za novi saziv Predstavničkog doma.

### Hakeri tražili oko dva miliona evra

BSI, međutim, ne smatra da su kriminalni hakeri, koji su nakon isteka ultimatuma berlinskom Senatu objavili ukradene podatke na internetu, imali političke motive. Pretpostavlja se da je napad bio „isključivo finansijski motivisan“.

BSI je takođe upozorio na povećanu opasnost od ciljanih napada krađom podataka (phishing) nakon curenja informacija. Posebno oprezne trebalo bi da budu osobe koje su bile u kontaktu sa pogođenim pojedincima ili institucijama.

„Pored toga, podaci koji sadrže informacije o kritičnoj infrastrukturi, kompanijama i organizacijama, u zavisnosti od njihove osjetljivosti, takođe mogu dovesti do povećanja nivoa prijetnje“, upozorio je BSI.

Berlinska administracija ranije je potvrdila sajber napad, za koji se saznalo 14. avgusta. Kriminalna hakerska grupa Rajsida (Rhysida) zahtijevala je otkup od 30 bitkoina, odnosno oko dva miliona evra. Berlinski Senat saopštio je da neće platiti otkup.

Nakon što je u petak poslije podne istekao rok, hakerska grupa je ostvarila svoju prijetnju i na mračnoj mreži objavila paket podataka veličine 5,8 terabajta.

Navodno je sada javno dostupno više od 1,4 miliona podataka. Korisnici društvenih mreža već su u petak objavljivali liste sa nazivima fajlova.

„Prema onome što sada mogu da vidim, kompletan skup podataka objavili su tako da svako može da mu pristupi“, rekao je Joahim Selcer, portparol Haos kompjuterskog kluba (Chaos Computer Club – CCC), u prvoj reakciji.

„To je svakako neprijatno za berlinsku administraciju. Riječ je o ogromnoj količini internih podataka koji nisu bili namijenjeni javnosti. Vidim, na primjer, kadrovska pitanja, pa čak i potvrde o radu. Kriminalci uvijek mogu pronaći način da iskoriste takve podatke“, dodao je.

### Među podacima lozinke, planovi za vanredne situacije i dokumenti pravosuđa

Selcer je naveo da se među objavljenim podacima nalaze dokumenti povezani sa građevinskim pitanjima, planovima za vanredne situacije, konkursima za posao, evidencijom radnog vremena, mjerama za povratak zaposlenih na posao i dokumentima radničkih savjeta.

Tu je, kako je rekao, i „gomila sitnih administrativnih podataka“, odnosno mnoštvo informacija koje bi mogle biti interesantne za krađu identiteta.

Moguće razmjere curenja podataka počele su da se naziru još prethodnih dana. Prema tvrdnjama hakera, oni nisu raspolagali samo podacima iz gotovo 80.000 postupaka za prekršaje i više od 46.500 ugovora, već i informacijama o objektima kritične infrastrukture, dokumentima pravosuđa, planovima za vanredne situacije, lozinkama i sa gotovo 6.000 fajlova koji sadrže podatke za prijavljivanje na naloge.