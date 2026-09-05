Čudo u Nepalu: Radnik izvučen iz tunela hidroelektrane

Spasioci u Nepalu izvukli su živog kineskog državljanina iz hidroelektrane koja je uništena u velikim poplavama, saopšteno je iz kancelarije nepalskog premijera.

Time je broj spasenih iz hidroelektrane "Trišuli" povećan na tri. Dva nepalska radnika su spasena u petak.

Nepalska vojska je objavila da je muškarac izvučen živ iz tunela dužine 225 metara i da se trenutno procjenjuje njegovo zdravstveno stanje.

Na snimcima je prikazao da je evakuisan helikopterom i da ga je tokom leta pregledao vojni ljekar, prenio je AP.

Oko 900 radnika se vodi kao nestalo u 12 hidroelektrana širom Nepala, a vjeruje se da je oko 500 ljudi zarobljeno u raznim tunelima, saopštile su ranije vlasti.

Prema posljednjim zvaničnim podacima, 1.344 osobe su poginule u poplavama 26. avgusta, koje su izazvane urušavanjem glečera, a više od 5.000 ljudi vodi se kao nestalo, prenosi Srna.