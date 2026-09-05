Murinjove "packe": Mislio sam da je igrač Betisa mrtav i da stiže hitna pomoć

Za početak, iznio je utiske i čestitao svojoj ekipi.

"Mislim da je tim odigrao sjajnu utakmicu. Ponekad izgubiš i ne znaš zašto. Ponekad izgubiš i ne znaš kako to da objasniš. Bili smo dominantni, štoperi su bili superiorni i kontrolisali su apsolutno sve. Igrali smo napadački, imali toliko prilika da postignemo gol. Da se završilo neriješeno, bili bismo frustrirani, jer nismo uradili više. Sada zamislite kako se osećamo posle poraza“, rekao je Žoze Murinjo i dodao:

"Čestitke Betisu, igrali su na neriješeno i imali sreće“.

I onda malo o kriterijumu, ponajviše o žutim kartonima i faulovima.

"Igrači Betisa su… Pametniji su od igrača Real Madrida. Rekao bih da su igrači Real Madrida naivni, pomalo naivni. Prva akcija na utakmici je bila čist žuti karton za igrača koji je napravio faul nad Valverdeom. Minut kasnije, još jedan žuti za igrača koji je napravio oštar faul nad Vinisijusom. Ali, igrači Real Madrida su odmah ustali. Igrači Betisa su pametniji… Ne znam kako je Arda završio prvo poluvrijeme sa žutim kartonom, napravio je sitan faul i dobio žuti. Morao sam da ga izvedem, jer osjećao sam da ulazi u rizik. Bilo ga je teško zamijeniti, veoma teško“.

Pa, još koja o ponašanju igrača Betisa i Real Madrida, te po njemu dijametralno suprotnom pristupu.

"Stava sam da su igrači Betisa pokušavali da utiču na skoro svaku odluku sudije, a igrači Real Madrida… Oni u situacijama kada je jasno gaženje, što je prekršaj za žuti karton, ostaju na nogama. Tako je bilo sa Valverdeom u prvom minutu. To je tipično za kapitena Real Madrida, a onda imate drugačiji primer: onaj tip je ležao tamo ispred moje klupe, mislio sam da stiže hitna pomoć, a na kraju nije bilo ničega“, poručio je Žoze Murinjo i nastavio:

"Kada u utakmice ulazite sa takvim mentalitetom, kao što smo mi, to je faktor koji radi protiv vas. Ali, veoma sam zadovoljan igračima koje imam, svideli su mi se i neću nikoga kritikovati“.

Neke stvari će mu biti jasnije kada bude pogledao snimak…

"Ne znam zašto sam dobio žuti karton, ali je u redu, prihvatam ga. Ustao sam iz razloga što je djelovalo kao da je igrač Betisa mrtav. Situacija oko penala, Espijev gol… Vidio sam mnogo frustriranih ljudi na klupi dok gledaju snimke. Lično ih nisam video, pa ne mogu da ih komentarišem. Sudija je pustio da se igra (nije sjeckao igru prim. aut), a to je nešto što volim, ali kako je u prvom poluvremenu dijelio kartone. Nijedan za Betis do pauze, a jadni Arda, koji zna fudbala, dobije žuti… To mi se nije dopalo. Ali, da posle izgubljene utakmice kažem da smo izgubili zbog žutih kartona – to se neće desiti. Možda promijenim mišljenje kada odgledam utakmicu“, zaključio je Žoze Murinjo.