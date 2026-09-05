Na sahranu generalu Mladiću Zvorničani idu u pet autobusa

Iz Zvornika na sahranu nekadašnjem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću kreću demobilisani borci, članovi porodica poginulih boraca i Zvorničani u pet autobusa, rekao je danas Srni predsjednik Gradske organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Milivoje Marković.

Najavivši da autobusi kreću u ponedeljak, 7. septembra, u 7.00 časova sa Autobuske stanice u Zvorniku, Marković je rekao da će vjerovatno biti obezbijeđeni i dodatni autobusi, jer je zainteresovanost za prisustvo sahrani generalu velika.

Marković je rekao da se u knjigu žalosti, koja je otvorena u Spomen-sobi za 1.080 poginulih boraca u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, upisalo oko 350 građana i dodao da će knjiga žalosti biti otvorena do sahrane generala Mladića.