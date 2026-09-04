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Cvijanović: Kako je rasla Republika Srpska, rasle su i naše mjere podrške svim kategorijama

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04.09.2026 22:54

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Цвијановић: Како је расла Република Српска, расле су и наше мјере подршке свим категоријама
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Opredijeljenost naših institucija je da sve mjere koje smo donijeli želimo da nadograđujemo u budućem periodu, istakla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

- Imali smo pravni osnov za nešto. Svaka od akcija je posebna priča za sebe. U jednom od mandata Milorada Dodika osnovan je Fond za liječenje djece u inostranstvu i taj dio je riješen. Roditeljska kuća takođe je napravljena u tom mandatu. Potom slijedi banka humanog mlijeka, to su potrebe novorođenčeta. Sa ljudima iz zdravstvenog sektora došli smo do toga da oni koji su uskraćeni za to, da im obezbijedimo. Uveli smo i robotiku u Zotoviću. U tom trenutku to je bila revolucionarna stvar - naglasila je neke od mjera Vlade Srpske Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima slijedili su besplatni udžbenici.

- Prvo je krenulo za školarce za prvi i drugi razred. Bili smo ponosni na to, pa knjige besplatne za porodice poginulih boraca, a evo sada smo došli do toga u ovom posljednjem mandatu da svi imaju besplatne udžbenike - rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da porodica mora da ima centralnu poziciju.- Uveli smo besplatne oplodnje, sada imamo tri, a krenuli smo sa jednom, potom dvije. Sve je bilo osmišljeno da raste kapacitet mjera, kako je rasla i naša Republika - poručila je Cvijanović za RTRS.

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Željka Cvijanović

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