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Minić: Vlada Srpske donosi sistemska rješenja i osluškujemo potrebe našeg naroda

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04.09.2026 22:56

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Саво Минић
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Vlada Srpke donosi sistemska riješenja, to nisu nikakve ad hok odluke, naglasio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Srpska je u svom postojanju mogla da reaguje nekada više, nekada manje, sve je umnogome zavisilo od brojnih pritisaka kojih je bilo sa svih strana. Sada smo uspjeli da skinemo te okove, napravimo ozbiljan investicioni ciklus, otvorimo radilišta i gradilišta i obezbijedimo da budžet bude likvidan i stabilan", istakao je Minić.

Minić je podsjetio da je samo u posljednje vrijeme doneseno 131 zakonsko riješenje.

"I to samo u ovom periodu od kada smo skunuli te okove, a nekada je to bilo 30-40 riješenja za cijelu godinu", dodao je Minić.

Minić je još jednom podsjetio da Republika Srpska sve svoje odluke redovno isplaćuje.

"Mi smo ušli do najmanjih tančina da riješimo gotovo sve probleme porodica u Srpskoj. Razmišljamo i kada obezbijedimo sve udžbenike za naše osnovce, onda u razgovoru sa ljudima na ulici vidimo da treba i taj pribor uzeti, pa i to obezbijedimo. Dakle sistemski djelujemo i osluškujemo potrebe našeg naroda ", rekao je Minić, za RTRS.

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Savo Minić

Republika Srpska

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