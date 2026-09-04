Karan: U Ustavu Srpske u njegovim ključnim elementima stoje prava i slobode porodice

"Tu su definisana veoma važna pitanja, da država ima obavezu da rješava sva ta pitanja. Naš Ustav daje široku osnovu da se potpuno i do kraja regulišu sva ta pitanja, stvaramo trajne sistemske osnove i Zakone da se sva ta pitanja rješavaju", poručio je Karan.

On je poručio da su humanitarne akcije krenule još prije više od 10 godina.

"To bile akcije s ljubavlju, osjećajem odgovornosti, Srpska i njene institucije su reagovali na pojave koje su bile vidljive u društvu. Jedno od toga je bio je i Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu", dodao je Karan.

Karan kaže da je Ustav Republike Srpske široko postavljen.

"Mi sada govorimo samo o jednom ključnom segmentu, a to je porodica, a naš Ustav daje snažne osnove za institucionalni pristup ovom pitanju, u svim njenim segmentima: demografije, obrazovanja, zdravlja", rekao je Karan za RTRS.