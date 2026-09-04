Karan: U Ustavu Srpske u njegovim ključnim elementima stoje prava i slobode porodice

Autor:ATV redakcija
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U Ustavu Republike Srpske u njegovim ključnim elementima stoje prava i slobode porodice, naglasio je predsjednik Republike Siniša Karan.
"Tu su definisana veoma važna pitanja, da država ima obavezu da rješava sva ta pitanja. Naš Ustav daje široku osnovu da se potpuno i do kraja regulišu sva ta pitanja, stvaramo trajne sistemske osnove i Zakone da se sva ta pitanja rješavaju", poručio je Karan.
On je poručio da su humanitarne akcije krenule još prije više od 10 godina.
"To bile akcije s ljubavlju, osjećajem odgovornosti, Srpska i njene institucije su reagovali na pojave koje su bile vidljive u društvu. Jedno od toga je bio je i Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu", dodao je Karan.
Karan kaže da je Ustav Republike Srpske široko postavljen.
"Mi sada govorimo samo o jednom ključnom segmentu, a to je porodica, a naš Ustav daje snažne osnove za institucionalni pristup ovom pitanju, u svim njenim segmentima: demografije, obrazovanja, zdravlja", rekao je Karan za RTRS.
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