Državljani BiH koji primaju penziju iz Hrvatske dobijaju godišnji dodatak

Vlada Hrvatske danas je na sjednici odredila da godišnji dodatak na penziju za 2026. godinu iznosi sedam evra za svaku punu godinu penzijskog staža.

Dodatak u decembru dobijaju i penzioneri u BiH koji primaju penziju iz Hrvatske, a jedna godina staža vrijedi oko 13,69 KM.

Srbija Državljanin BiH povrijeđen prilikom pada sa plarforme na gradilištu

Hrvatska je novim zakonom uvela takozvanu 13. penziju, a godišnji dodatak prvi put je isplaćen u decembru 2025. godine, kada je iznosio šest evra po godini staža.

Koliko ko dobija?

Iznos se računa tako što se broj punih godina staža pomnoži sa sedam evra. Uzima se staž na osnovu kojeg je određena penzija u hrvatskom sistemu. Penzioneri u BiH koji u Hrvatskoj imaju samo dio staža dobiće dodatak samo za te godine.

Za 20 godina staža dodatak iznosi 140 evra, odnosno oko 274 KM. Za 30 godina iznosi 210 evra (oko 411 KM), a za 40 godina 280 evra (oko 548 KM).

Nekim korisnicima penzija je određena bez uračunavanja staža. Za njih Hrvatski zavod za penzijsko osiguranje uzima 15 godina, što donosi 105 evra, odnosno oko 205 KM.

Isplata bez zahtjeva

Prema zavodu, dodatak se isplaćuje automatski u decembru, bez podnošenja zahtjeva i bez posebnog rješenja. Korisnicima kojima ne bude isplaćen u decembru uplata stiže mjesec nakon prve redovne isplate penzije.

Republika Srpska Šta neredi u Evropi znače za Republiku Srpsku?

Prema Vladi Hrvatske, prosječan dodatak iznosiće 208 evra, a za isplatu je osigurano 260 miliona evra. Premijer Andrej Plenković je ranije ovog mjeseca u Saboru rekao da je prošle godine dodatak dobilo više od 1,228 miliona penzionera. Prosječno su dobili 177 evra, a ukupno je isplaćeno 217 miliona evra, prenosi CrnaHronika.

Plenković je danas rekao da prosječna penzija u Hrvatskoj s dodatkom iznosi oko 780 evra. Cilj Vlade je da do 2028. godine dostigne 800 evra. Penzionerske organizacije tražile su od 10 do 12 evra po godini staža.