U stravičnom sudaru kod Bijeljine poginuo muškarac

Autor:ATV redakcija
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U saobraćajnoj nesreći koja se danas oko na obilaznici oko Bijeljine poginuo je muškarac, prenosi InfoBijeljina.
U nesreći su učestvovali vozilo brze pošte i kamion.
Od jačine udara, stradao je muškarac koji se nalazio u kombi vozilu, dok je vozač kamiona zadobio povrede i kolima hitne pomoći prevezen je u najbližu zdravstvenu ustanovu.
Na mjestu nesreće intervenisali su pripadnici Vatrogasne jedinice Bijeljina, dok policijski službenici Policijske uprave Bijeljina vrše uviđaj.
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Težak udes na obilaznici oko Bijeljine: Saobraćaj obustavljen
Saobraćaj na ovoj dionici obilaznice potpuno je obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce do završetka policijskog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza.
Nesreća se dogodila u 17:30 časova.
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