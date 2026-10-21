U stravičnom sudaru kod Bijeljine poginuo muškarac

U saobraćajnoj nesreći koja se danas oko na obilaznici oko Bijeljine poginuo je muškarac, prenosi InfoBijeljina.

U nesreći su učestvovali vozilo brze pošte i kamion.

Od jačine udara, stradao je muškarac koji se nalazio u kombi vozilu, dok je vozač kamiona zadobio povrede i kolima hitne pomoći prevezen je u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Na mjestu nesreće intervenisali su pripadnici Vatrogasne jedinice Bijeljina, dok policijski službenici Policijske uprave Bijeljina vrše uviđaj.

Hronika Težak udes na obilaznici oko Bijeljine: Saobraćaj obustavljen

Saobraćaj na ovoj dionici obilaznice potpuno je obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce do završetka policijskog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza.

Nesreća se dogodila u 17:30 časova.