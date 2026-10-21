Težak udes na obilaznici oko Bijeljine: Saobraćaj obustavljen

Autor:ATV redakcija
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Na obilaznici oko Bijeljine zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Obustava je na raskrsnici od Obarske prema ATC-u.
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Prema fotografijama sa lica mjesta, u udesu su učestvovali vozilo brze pošte i kamion. Od siline udara vozilo brze pošte se prevrnulo pored puta. Na licu mjesta su i vatrogasci.
Za sada nema informacija o stanju učesnika u ovoj nezgodi, prenosi Srna.
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