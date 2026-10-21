Teška nezgoda kod Teslića: Sudar kamiona i auta, povrijeđene dvije osobe

Autor:ATV redakcija
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U nesreći koja se danas dogodila na području Teslića povrijeđene su dvije osobe.
Učestvovali su kamion "skanija", kojim je upravljao vozač D.B. iz Prnjavora i automobil "lada", kojim je upravljao vozač L.M. iz Stanara, sa kojim se u vozilu kao putnik nalazilo lice D.G. iz Stanara.
"U ovoj saobraćajnoj nezgodi lice D.G. zadobilo je teške tjelesne povrede, dok je lice L.M. zadobilo lake tjelesne povrede", kažu u PU Doboj za Srpskainfo.
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Povrijeđenima je ukazana ljekarska pomoć u Domu zdravlja Teslić, nakon čega su upućeni u bolnicu "Sveti apostol Luka" u Doboju.
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