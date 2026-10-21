Teška nezgoda kod Teslića: Sudar kamiona i auta, povrijeđene dvije osobe

U nesreći koja se danas dogodila na području Teslića povrijeđene su dvije osobe.

Učestvovali su kamion "skanija", kojim je upravljao vozač D.B. iz Prnjavora i automobil "lada", kojim je upravljao vozač L.M. iz Stanara, sa kojim se u vozilu kao putnik nalazilo lice D.G. iz Stanara.

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi lice D.G. zadobilo je teške tjelesne povrede, dok je lice L.M. zadobilo lake tjelesne povrede", kažu u PU Doboj za Srpskainfo.

Hronika Težak udes na obilaznici oko Bijeljine: Saobraćaj obustavljen

Povrijeđenima je ukazana ljekarska pomoć u Domu zdravlja Teslić, nakon čega su upućeni u bolnicu "Sveti apostol Luka" u Doboju.